Le anticipazioni di Una Vita, [VIDEO] in onda da domenica 27 gennaio a venerdì 1° febbraio, svelano che Blanca Dicenta salverà la vita della madre ma mentirà sull'identità dell'aggressore. La giovane, infatti, accuserà del gesto criminale una ladra per capire quali sono davvero le mosse di sua sorella. Successivamente la figlia di Ursula scoprirà di essere incinta. Intanto Lolita chiederà ad Antonito di continuare a vedersi di nascosto mentre Servante dimostrerà a Fabiana di essere un don giovanni impenitente.

Una Vita, anticipazioni al 1° febbraio: Arturo umilia Elvira

Olga darà appuntamento alla sorella in un posto isolato. Qui le racconterà di essere stata abbandonata da Ursula all'età di cinque anni nel Bosco delle Dame e di essere cresciuta con Tomas, un uomo cattivo che le aveva reso la vita un inferno.

A questo punto Blanc chiederà a Diego di ospitare la ragazza in casa loro mentre Elvira si presenterà alla sartoria facendo una scenata di gelosia a Simon. Tutta Acacias 38 scoprirà che Elvira e Gayarre hanno intrapreso una relazione clandestina.

Ursula, intanto, farà credere a Blanca di aver abbandonato Olga poiché credeva che fosse preda del diavolo. Ma la moglie di Samuel stenterà a credere alla versione della madre. A casa Palacios, Maria Luisa consiglierà al fratello di offrirsi per un posto di lavoro all'estero. In realtà si tratterà di uno stratagemma per allontanarlo per sempre da Lolita. Infine Samuel donerà alla moglie un gioiello ispirato al disegno che ha realizzato mentre Arturo umilierà la figlia.

Blanca scopre di aspettare un bambino, Olga fugge

Gli spoiler di Una Vita [VIDEO] svelano che Donna Susana dubiterà che Rosina sia davvero incinta mentre Elvira avrà intenzione di far del male a Simon prendendo di mira Adela.

Olga, intanto, fuggirà dall'abitazione di Diego. Dall'altro canto la gravidanza di Rosina sarà oggetto di chiacchiera in soffitta. Successivamente Antonito dirà al padre di non voler trasferirsi all'estero, ma il Palacios gli riferirà che non stava pensando a lui per un incarico fuori dalla Spagna. Il fidanzato di Lolita, a questo punto, capirà di essere stato preso in giro dalla sorella mentre Servante inizierà a corteggiare una domestica sorda.

Nel frattempo Diego avrà una dura discussione con Blanca. Quest'ultima sverrà a terra poco dopo. In sartoria Simon chiederà ad Elvira di lasciarlo perdere per sempre. A casa Palacios, Leonor crederà che Blanca sia in stato interessante mentre Antonito dichiarerà di amare Lolita davanti a tutta Acacias 38. Ursula, intanto, scoprirà che la Tiara reale è stata rubata nel corso dell'omaggio a Jaime Alday. A tal riguardo Diego sospetterà di Olga. Infine Blanca scoprirà di essere in attesa di un bambino ma nutrirà dei dubbi sull'identità del padre.