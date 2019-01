Annuncio

Annuncio

Dopo mesi di indiscrezioni, smentite e mezze notizie, il giornalista Davide Maggio ha rivelato quella che dovrebbe essere la collocazione settimanale delle puntate in prima serata di Uomini e donne. Stando a quello che si legge sul web, i tre appuntamenti serali con il format di Maria De Filippi, dovrebbero andare in onda il venerdì sera a febbraio; nel cast fisso figurerebbero Gemma Galgani, Giulia De Lellis, Valeria Marini e la stylist Anahi.

U&D in prime time di venerdì? L'indiscrezione

Davide Maggio ne è certo: le puntate in prima serata di Uomini e Donne saranno tre e il pubblico potrà vederle tutti i venerdì di febbraio su Canale 5.

Stando a quello che riporta il blog del popolare giornalista, la versione serale del programma di Maria De Filippi, sarebbe stata inserita nei palinsesti Mediaset in un giorno particolare, ovvero quello che precede il weekend e che lo mette a confronto con un format di successo di Rai Uno, Sanremo Young.

Gli appuntamenti che la rete dedicherà interamente alle scelte dei 4 tronisti attualmente in carica, dovrebbero essere tre, e in tutti dovremmo ritrovare la presenza di personaggi storici del dating-show [VIDEO]: Giulia De Lellis, Gemma Galgani, Valeria Marini e Anahi Ricca.

La trasmissione tanto attesa dai telespettatori, sarà registrata con un bel po' d'anticipo rispetto alla messa in onda; il tutto avverrà in un lussuoso castello, che accoglierà in tre sue ali diverse sia il tronista chiamato a scegliere (con familiari e amici al seguito), che le sue corteggiatrici.

Advertisement

Luigi, Lorenzo, Ivan e Teresa dovranno prima recarsi dalla "non scelta" per comunicargli la decisione finale e poi manderanno un biglietto alla fortunata, invitandola a raggiungerlo nella sala centrale del palazzo, dove la Marini avrà allestito una festa di fidanzamento da sogno.

Se la persona indicata dal tronista gli vorrà dire di sì, parteciperà al party con tutti i suoi cari, in caso contrario lo lascerà da solo ad intrattenersi con tutti gli ospiti.

U&D: Lorenzo, Luigi, Teresa e Ivan vicini alla scelta

I protagonisti assoluti delle tre puntate in prima serata di Uomini e Donne, saranno gli attuali tronisti del "Classico", chiamati a fare una scelta dopo un lungo periodo di conoscenza davanti alle telecamere. Se Andrea Cerioli ha spiazzato tutti fidanzandosi in studio con Arianna Cirrincione, i suoi colleghi hanno deciso di partecipare alla versione serale del programma.

Advertisement

La prima che registrerà la sua scelta, sarà Teresa Langella: durante l'ultima puntata che c'è stata a Cinecittà, infatti, Maria De Filippi ha annunciato che la napoletana è pronta a trascorrere un giorno e una notte [VIDEO] in villa con Antonio e Andrea e poi deciderà con chi vorrà fare coppia fissa.

Ai "maschietti" Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez toccherà subito dopo: entro i primi di febbraio, comunque, tutti i tronisti dovranno aver fatto la loro scelta nel castello che la redazione ha affittato per un'occasione così importante.