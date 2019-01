Annuncio

Grande fermento sui social dopo l'intervista di Fabrizio Corona rilasciata lo scorso sabato a Verissimo ed in cui l'ex re dei paparazzi ha lanciato un vero e proprio scoop, dichiarando un presunto tradimento avvenuto tra l'ex Silvia Provvedi ed il rapper Fedez. Non è tardata la risposta di Chiara Ferragni la quale ha liquidato la questione con tre sole ed esaustive parole "Ma ti pare? [VIDEO]", in risposta ad un follower che su Instagram le chiedeva conto di quanto dichiarato da Corona.

L'ultima vittima di Fabrizio Corona porta il nome di Fedez, il rapper milanese marito di Chiara Ferragni dallo scorso settembre e che è al centro del Gossip di queste ultime ore, dopo l'apparizione in tv dell'ex re dei paparazzi.

Fabrizio infatti, durante l'ospitata di sabato 19 gennaio nel salotto della Toffanin, ha rivelato che la sua ex Silvia Provvedi lo avrebbe tradito proprio con Fedez. Una dichiarazione che inevitabilmente ha messo in subbuglio il popolo dei social tanto che, un follower, ha voluto chiedere proprio alla Ferragni se fosse vero quanto dichiarato a Verissimo, Su Instagram l'influencer ha risposto con poche parole, ma che non danno adito a dubbi e con un 'ma ti pare' ha liquidato in fretta la faccenda, in attesa di una risposta dal diretto interessato, ossia il marito Fedez, che al momento non ha ancora commentato, lasciando cadere nel vuoto le parole di Corona.

Corona perde un dente a Verissimo

Indubbiamente ogni volta che appare in tv Fabrizio Corona fa sempre parlare di sé e lo ha fatto anche durante l'ospitata a Verissimo dove, oltre alle dichiarazioni su Fedez e le presunte 'corna' della Ferragni, l'ex re dei paparazzi si è reso protagonista di un incidente nello studio di Silvia Toffanin e che ha creato imbarazzo nella conduttrice e nel pubblico.

Nel bel mezzo dell'intervista infatti, Fabrizio è rimasto senza un dente [VIDEO] e la Toffanin non ha potuto far altro che farlo presente all'interessato, il quale ha raccolto il dente e si è assentato per qualche minuto per permettere a chi di dovere di rimettere il dente al suo posto. In un batter d'occhio il filmato dell'incidente è diventato virale in rete, con tanto di commenti anche ironici sull'accaduto. Del resto l'ex re dei paparazzi non ha mai nascosto di aver avuto seri problemi di salute in carcere e che gli hanno causato la perdita dei denti.

Ora dopo le pesanti insinuazioni sul tradimento di Fedez con la Provvedi, si attendono le risposte anche di diretti interessati.