Advertisement

Advertisement

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi 7 gennaio segnalano importanti passi avanti nel percorso di conoscenza di Gemma Galgani e Rocco Fredella. La coppia ha deciso di riprovarci e oggi si vedrà insieme e felice a Torino dove si scambierà anche alcuni baci [VIDEO] (anche se il cavaliere non verrà fatto salire in casa). L'appuntamento odierno corrisponderà alla registrazione effettuata lo scorso 15 dicembre, che, però, verrà seguita da un altro incontro nello studio di Cinecittà.

In esso tutti i passi avanti svolti nelle ultime settimane, subiranno una nuova battuta d'arresto con la decisione della coppia di porre fine alla loro frequentazione. E le novità potrebbero non finire qui...

Advertisement

Uomini e donne anticipazioni: Gems e Rocco si lasciano

Il ritorno di fiamma tra Gems e Rocco durerà meno del previsto, come confermano le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 4 gennaio. Il resoconto del Vicolo delle News segnala infatti la decisione di porre fine al rapporto con delle motivazioni abbastanza contrastanti: Gemma dichiarerà di essere stanca di alcuni atteggiamenti del piastrellista mentre lui avrà una spiegazione ancora più concreta. A suo dire, la Galgani non è mai stata davvero interessata ma lo avrebbe soltanto usato per tenere alto l'interesse mediatico su di sé. Il cavaliere preciserà di non volere più saperne di lei, che a suo dire ha in mente solo la visibilità televisiva e partecipa al programma solo per tale ragione. Il piastrellista arriverà a spiegare che Gemma non ha mai nutrito del vero interesse per gli uomini del parterre del Trono Over.

Advertisement

La dama torinese non potrà fare altro che negare tali accuse mentre Tina sosterrà tale versione dei fatti, dicendosi certa che la Galgani non sia alla ricerca dell'anima gemella come vuole far credere. Le registrazioni del Trono Over di Uomini e donne al momento si fermano a tale confronto, ma alcune recenti affermazioni della dama su Instagram fanno pensare che la questione potrebbe non essere finita qui.

Gemma Galgani e i misteriosi messaggi su Instagram

Al momento le anticipazioni ufficiali di Uomini e donne si fermano alla rottura tra Gemma Galgani e Rocco Fredella. Eppure la coppia in passato ci ha abituato a sorprendenti capovolgimenti di fronte. Sarà quindi meglio non dare nulla per scontato anche in questo caso, come dimostrerebbero alcuni messaggi romantici pubblicati dalla torinese su Instagram e che di certo non sono sfuggiti agli occhi attenti dei fan. In un post, Gems ha scritto: "Quando i miei sogni sono solo un batticuore...", tenendo la canzone di Whitney Houston intitolata 'One moment in time' in sottofondo.

Un'altra dedica che non è passata inosservata è "Perdindirindina, domani è un altro giorno", facendo chiaramente pensare al desiderio di lottare giorno per giorno. Il suo riferimento va proprio al rapporto con Rocco? In attesa di scoprire le evoluzioni del caso, un altro ex pretendente di Gemma è stato contattato dalla redazione di Uomini e donne per tornare del programma. Si tratta niente meno che di Marco Firpo [VIDEO], il quale ha spiegato di volersi prendere del tempo prima di prendere una decisione sul suo possibile ritorno in televisione.