Eccoci giunti al terzo ed ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Alle 14.45 di oggi, 23 gennaio 2019, andrà in onda su canale 5 un nuovo appuntamento di Uomini e donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo aver visto nelle puntate precedenti l [VIDEO]e vicende amorose, più o meno sfortunate, di Gemma Galgani e Angela Di Iorio, continueranno i colpi di scena anche oggi.

Anticipazione puntata del 23 gennaio di U&D

Durante la puntata di oggi, 23 gennaio, vedremo protagonisti della puntata David e Cristina.

La coppia sino alla fine dell'anno 2018 sono stati molto bene, sentendosi a telefono e vivendo la conoscenza con crescente complicità. Purtroppo però questo 2019 non è iniziato nel migliore dei modi ed il loro rapporto si è interrotto dopo che David ha rinfacciato a Cristina alcuni suoi comportamenti.

David arriverà persino ad insultarla durante una telefonata e la dama oggi dichiarerà la sua intenzione di interrompere la conoscenza.

Spoiler Uomini e Donne: Tina e Gianni prendono in giro Angela

Come abbiamo visto, durante la puntata di ieri [VIDEO]Angela Di Iorio è uscita dal programma in lacrime dopo le accuse ricevute dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La dama oggi rientrerà in studio e per lei farà il suo ingresso anche l'uomo che voleva corteggiarla durante l'ultima registrazione ma che Angela aveva rifiutato dato l'età indefinibile dell'uomo.

Anche oggi Angela ammetterà di non voler frequentare l'uomo in quanto è separato ma, dopo aver ricevuto nuove accuse da parte di Gianni e Tina, affermerà che non accetta la sua età, essendo l'uomo di dieci anni più grande di lei.