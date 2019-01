Annuncio

Un nuovo scandalo ha travolto lo studio di Uomini e donne che non è nuovo agli agli inganni e alle bugie dei partecipanti per aggirare le regole del programma. Questa volta i protagonisti sono Armando Incarnato e Noel Formica che hanno a lungo nascosto alla redazione la loro frequentazione segreta.

Le parole di Armando

A portare alla luce la verità sulla loro storia è stato Armando che, molto provato, ha raccontato la verità alla redazione in un filmato andato in onda nella puntata di martedì 22 gennaio.

Il parrucchiere napoletano racconta di forti pressioni ricevute da Noel perché la loro storia restasse segreta fuori e dentro il programma. Armando si dichiara deluso e ferito dal comportamento ambivalente di Noel, sempre aggressiva e distaccata durante le registrazioni di Uomini e Donne [VIDEO], salvo dichiararsi innamorata lontano dalle telecamere.

Alcune circostanze strane, come telefonate a tarda notte ricevute sul telefono di Noel, hanno anche aperto gli occhi ad Armando sulla presenza di un altro uomo nella vita della donna.

Armando: 'Mi sono sentito usato!'

Armando decide di vuotare il sacco dopo un provvedimento disciplinare ricevuto dalla redazione della De Filippi, raccontando episodi della sua storia con Noel accuratamente nascosti e omessi nel corso degli ultimi mesi. Mentre la quarantaduenne di Pescara raccontava di non aver mai frequentato Armando fuori dal programma, emerge ora una fitta trama di incontri segreti nelle rispettive città. Secondo il racconto di Armando, Noel l'avrebbe usato e ingannato: dopo aver trascorso la giornata insieme, il giorno successivo l'aveva scaricato durante la registrazione, salvo invitarlo nuovamente nel suo albergo al termine della puntata.

Abbagliato dalle parole di Noel che continuava a dichiararsi innamorata di lui, Armando sarebbe stato complice della donna per circa tre mesi prima di realizzare di essersi innamorato della donna sbagliata.

Noel è assente e Armando balla con Viviana

Gianni non crede fino in fondo al racconto di Armando: il cavaliere campano si è sempre dimostrato scaltro e sveglio, perciò sembra strano che non si sia accorto di nulla per tutto questo tempo. Armando continua a sostenere di essere stato ingannato e che, innamorato e rassicurato da lei, le aveva sempre creduto.

Nella puntata del 22 gennaio, Noel non era presente in studio per motivi di salute e non ha quindi potuto difendersi dalle pesanti accuse rivoltele. C'è motivo di credere che non farà ritorno in puntata perché la redazione avrebbe deciso di non invitarla più alle registrazioni del trono over [VIDEO]. Armando, invece, si è dichiarato intenzionato a portare avanti la conoscenza avviata con Viviana, che aveva interrotto bruscamente per la gelosia di Noel.