La collaboratrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, annuncia che a partire dal prossimo febbraio (probabilmente la prima serata andrà in onda il 15) anche il "Trono Classico" avrà il suo serale. Si partirà con il botto, così come annuncia la Mennoia e in particolare con la probabile scelta di Teresa Langella. Nella prima parte si vedranno i corteggiatori trascorrere un weekend con la tronista napoletana, per poi arrivare al dunque. La Langella ha già le idee chiare sulla sua scelta, mentre Ivan, Lorenzo e Luigi stanno ancora tra due fuochi e non hanno ancora ben individuato quale potrà essere la donna della loro vita.

Come già sappiamo Andrea Cerioli [VIDEO], ha bruciato le tappe e ha scelto di non viversi il serale e la festa, preferendo portarsi a casa Arianna prima del previsto. Intanto, sul web si rincorrono voci sul fatto che Teresa abbia già fatto la sua scelta, cioè Antonio Moriconi.

Ad appoggiare questa tesi lo strano caso dell'assenza di Andrea Del Corso sui social, in quanto il ragazzo è sempre molto attivo.

Teresa Langella potrebbe essere la prima a scegliere al serale di Uomini e Donne

Come rivela Raffaella Mennoia al serale di Uomini e Donne si inizierà da Teresa Langella che trascorrerà del tempo in una villa con i suoi corteggiatori e poi farà la sua scelta. Non sarà presente Maria De Filippi, il programma sarà condotto dalle voci narranti di Gemma Galgani e Giulia De Lellis [VIDEO] che raccoglieranno anche le confidenze dei tronisti. Valeria Marini, invece, si occuperà di organizzare la festa per la scelta dei tronisti. Luigi, Lorenzo e Ivan avranno ancora un po' di tempo prima di chiarirsi le idee, in quanto sono ancora indecisi su quale sarà la loro scelta.

Luigi è diviso tra Irene, Sonia e Giorgia, Lorenzo tra Giulia e Claudia e Ivan tra Jeniffer e Sonia, ma la sua preferenza è nettamente superiore per quest'ultima. Nei prossimi giorni si saprà con certezza anche la data del serale che dovrebbe andare in onda il prossimo 15 febbraio.

Indizi importanti sulla scelta di Teresa Langella

Teresa Langella, come abbiamo visto nelle ultime puntate, si è avvicinata sempre di più ad Antonio Moriconi da cui è stata attratta sin dall'inizio, deludendo Andrea Del Corso che è ritornato in studio dopo esser stato eliminato dalla tronista, in quanto non si fida di lui. Un indizio che potrebbe anticipare la scelta di Teresa è la strana scomparsa di Andrea Del Corso sui social, di solito è sempre presente e attivo in particolar modo su Instagram. In molti hanno pensato che stra registrando in villa con Teresa, però a contrastare questa tesi è il fatto che il suo rivale, Antonio Moriconi, è attivo. Però a Uomini e Donne niente si può dar per scontato, la sorpresa è dietro all'angolo.