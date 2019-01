Annuncio

Raffaella Mennoia, fidata collaboratrice di Maria De Filippi, lavora a Uomini e Donne [VIDEO]da moltissimi anni. Nella giornata di ieri, la redattrice del programma, che è sempre molto attiva sui social, ha pubblicato un post molto criptico sul suo Instagram che ha iniziato a fomentare dei dubbi e tante curiosità. Il post in questione la ritrae in prima persona, in un contesto che sembra assolutamente quello di Uomini e donne ma, a lasciare senza parole è una frase: "Parlerò anche io un giorno".

Il criptico messaggio di Raffaella Mennoia sui social

La Mennoia è sempre molto attiva sui social e i suoi post riscuotono sempre un enorme successo e tanta approvazione.

Un contenuto pubblicato ieri però, ha generato un po' di sgomento. Il motivo? La frase citata all'interno. Raffaella, infatti, ha pubblicato una sua foto a Uomini e Donne con un messaggio molto criptico e misterioso: "Parlerò un giorno anche io". La frase prosegue forse con una frecciatina dedicata a qualcuno che ha provato a 'manipolarla' ma, non riuscendoci, ha provato a farlo con altri.

Il messaggio è molto particolare ed è riportato di seguito. Proprio per la sua aria misteriosa ha generato scalpore. Ad ogni modo, i suoi fan hanno già incominciato a fare delle ipotesi in merito riguardo chi potesse essere il destinatario di una simile "minaccia".

La maggior parte delle persone, infatti, crede che la donna faccia riferimento a qualche volto di Uomini e Donne, oppure ad un ex partecipante.

Dopotutto, non sarebbe la prima volta che qualche ex membro si scaglia contro la redazione o la conduttrice.

I commenti degli utenti sotto il misterioso messaggio di Raffaella Mennoia

Ad ogni modo non sono mancate le critiche. C'è stato qualche utente che ha scritto: "No, non te ne frega proprio nulla dell'apparenza", in modo chiaramente sarcastico. Tuttavia, i commenti più numerosi sono stati quelli di approvazione e complimenti. Molte persone hanno posto l'accento sulla sua bellezza acqua e sapone e sulla sua semplicità e genuinità; altri invece, si sono soffermati sul suo operato a Uomini e Donne, complimentandosi per l'ottimo lavoro svolto in tutti questi anni.

Ad ogni modo, il fulcro della questione resta sempre lo stesso. A chi è riferito il post di Raffaella Mennoia? Contro chi ce l'ha la bella collaboratrice di Maria De Filippi [VIDEO]? Al momento non ci è dato saperlo, dal momento che a disposizione ci sono solo supposizioni.