Dopo la tanto discussa intervista con il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini, Sara Affi Fella è tornata ad occupare le prime posizioni nella classifica del Gossip. Una fonte anonima ha rivelato di aver visto Sara e Nicola insieme a Venafro intenti a parlare e a discutere: "si sono nascosti dietro un muro", ha svelato la protagonista di questo scoop.

Le parole di Sara Affi Fella dopo essere sparita dai social per 5 mesi

Tutti i telespettatori di Uomini e donne ricorderanno sicuramente tutto quello che ha combinato [VIDEO] Sara durante il suo percorso in trasmissione.

Dopo ben 5 mesi di totale assenza dal web e dai social, la Affi Fella, alcune settimane fa, ha deciso di ritornare a farsi viva e si è lasciata andare ad una lunga intervista nella quale ha spiegato tutti i suoi problemi riscontrati in questi mesi.

Dall'anoressia ai "disturbi psicologici", la ragazza ha cercato di spiegare le sue ragioni. A quanto pare, però, il pubblico da casa non sembra essere affatto disposto a perdonarla. Dopo quell'episodio, infatti, sono tornati a circolare gli scoop e i gossip sul suo conto. Uno degli ultimi riguarda il fatto che lei e Nicola stessero ancora insieme.

Entrambi hanno commentato la vicenda ma, qualche giorno fa, una fonte anonima ha fatto una segnalazione. La persona in questione, infatti, ha dichiarato di aver visto Sara e Nicola insieme a Venafro. Lei era a bordo della sua auto, una Mini beige, mentre lui era a piedi. Il luogo esatto nel quale sarebbero stati avvistati è fuori al campo del Venafro.

Sara e Nicola insieme a Venafro: la segnalazione di una fonte anonima

Secondo quanto riportato dalla fonte, i due sembravano discutere animatamente.

Nel caso specifico la persona ha visto Sara cercare di spiegare delle cose al suo ex, o presunto tale, mentre lui non ne voleva sapere. Il ragazzo non la lasciava parlare e continuava ad agitarsi in modo molto animato. In seguito, i due si sarebbero nascosti dietro un muro per proseguire la conversazione/discussione in modo più riservato.

Ad ogni modo, ciò che è certo è che i due non stanno facendo altro che smascherarsi a vicenda. Nicola, infatti, dopo l'intervista di Sara al settimanale di Signorini, ha voluto dire la sua ed ha svelato di essersi riavvicinato alla ragazza [VIDEO] negli ultimi tempi ma, ancora una volta, quest'ultima lo avrebbe deluso usandolo solamente. La storia si ingarbuglia sempre più, quale sarà la verità?