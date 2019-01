Annuncio

Armando Incarnato è stato uno dei protagonisti della puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 16 gennaio [VIDEO] su Canale 5. Al centro dello studio, il cavaliere si è confrontato con Noel e Viviana: la prima ha dichiarato di voler chiudere con lui, ammettendo che tra loro non c'è mai stato un vero inizio, mentre la seconda ha confessato il proprio interesse per il bel napoletano. Armando si è detto perplesso per la dichiarazione fatta da Viviana, mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno espresso dei dubbi per il suo comportamento, non comprendendo per quale motivo lui e Noel non si siano mai visti in esterna.

I due opinionisti hanno quindi affermato che l'uomo potrebbe avere una fidanzata a Napoli, estranea dal mondo di Uomini e donne. Tali parole hanno scatenato un gran polverone in studio, al punto da compromettere seriamente il futuro di Incarnato nel programma condotto da Maria De Filippi.

Proprio per questo sarà lui a spiegare i motivi delle sue dichiarazioni nel corso delle puntate in onda la prossima settimana.

Uomini e donne spoiler: Armando resta nel programma

Gli spoiler di Uomini e donne relativi alla registrazione del 4 gennaio, che verrà trasmessa la prossima settimana su Canale 5, confermano il ritorno di Armando Incarnato negli studi Elios di Roma. Sebbene la redazione lo abbia escluso dagli inviti, lui ha chiesto di poter partecipare all'appuntamento per chiarire una volta per tutte il suo rapporto con Noel. L'uomo ha quindi ammesso che c'è molto di non detto in questa frequentazione: non è vero che lui e la Formica non si sono mai incontrati in esterna. Al contrario, ci sono stati molti viaggi da entrambe le parti con appuntamenti sia a Napoli che a Pescara.

Il tutto, però, è sempre avvenuto in gran segreto su espresso desiderio della dama che non voleva compromettere la sua relazione con un altro uomo estraneo da Uomini e donne. Per questo, Noel ha chiesto ad Armando di non parlare in puntata dei loro incontri e soprattutto di non farsi vedere a Pescara, invitandolo persino ad uscire dalla porta secondaria di casa sua. Dopo avere espresso con dovizia di particolari tale questione, Armando ha chiesto scusa alla redazione e al pubblico per il suo comportamento. Ha quindi ottenuto il permesso di restare nel programma [VIDEO] e si è seduto nuovamente nel parterre maschile.

Armando Incarnato a Uomini e donne: 'Meglio che non parlo'

Nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 16 gennaio su Canale 5, alcune dichiarazioni di Armando Incarnato non sono state infatti comprese da Maria De Filippi né tanto meno dal pubblico da casa. Scontrandosi con Noel Formica, infatti, il cavaliere ha ripetuto: "Meglio che non parlo", lasciando intendere che potrebbe esserci qualcosa di non detto tra lui e Noel.

Gianni Sperti e Tina Cipollari lo hanno più volte invitato a dire tutta la verità ma lui si è tirato indietro ed è stato accusato di non avere il coraggio per parlare. Alla fine, Noel ha dichiarato di voler chiudere definitivamente la conoscenza. Per saperne di più, ci vengono incontro gli spoiler di Uomini e donne relativi alla registrazione effettuata lo scorso 4 gennaio. In essa, come su detto, il cavaliere napoletano ha definitivamente chiarito il suo rapporto con Noel, negando di avere una fidanzata e addossando gran parte delle colpe proprio alla dama.