Francesco Chiofalo, dopo la bufera scatenata dai suoi fan contro la ex Selvaggia Roma, accusata di non essergli stata vicino per la sua malattia, ha deciso di rompere il silenzio e spendere qualche parola per fermare questo ciclo infinito di accuse e minacce. Francesco ha pubblicato un post in cui difende Selvaggia: 'Vi prego, fermatevi'.

Francesco difende Selvaggia dalle accuse del web

Dopo la diffusione da parte di Francesco Chiofalo della sua terribile malattia, la sua ex fidanzata Selvaggia è stata bersagliata sui social [VIDEO].

La ragazza è stata accusata di aver mostrato troppo disinteresse per la vicenda. Come spesso accade sul web, però, alcuni utenti non si sono limitati semplicemente a criticare l'atteggiamento della Roma quanto, piuttosto, hanno incominciato a formulare pesantissime accuse e, addirittura, minacce di morte.

La ragazza, dal canto suo, ha sempre provato a difendersi dicendo di avere dei motivi bel precisi atti a giustificare il suo comportamento ma il pubblico non le ha mai dato troppo peso ed ha continuato la lunga ed estenuante battaglia contro di lei. A distanza di un bel po' di tempo è intervenuto in merito Francesco Chiofalo il quale ha pubblicato un post nel quale difende Selvaggia Roma. Il ragazzo ha mostrato dispiacere per quanto accaduto e ha esortato tutti i suoi followers a smetterla con queste accuse e minacce contro la sua ex: "vi prego fermatevi" ha esclamato. Il nome di Selvaggia, tuttavia, non è stato fatto in modo esplicito, anche se è stato chiaro a tutti a chi fosse destinato il suo messaggio. Secondo quanto detto da Francesco, il ragazzo non vuole che dopo quello che gli è accaduto venga dato adito a polemiche, minacce o altri eventi spiacevoli.

Le accuse di Selvaggia Roma: Francesco Chiofalo ha preso in giro tutti sulla sua malattia

Insomma, un gesto davvero carino da parte dell'ex concorrente di Temptation Island, ma quanto ci sarà di vero in tutto questo?

Ricordiamo che, proprio qualche giorno fa, Selvaggia Roma ha deciso di raccontare tutta la verità in merito alla malattia del suo ex. La ragazza, infatti, ha detto che Francesco era consapevole di avere il tumore al cervello da oltre un anno, pertanto, se questa affermazione risultasse vera, il ragazzo avrebbe preso in giro tutti [VIDEO]con quelle Instagram Stories pubblicate poco prima delle feste di Natale, durante le quali raccontava il suo dramma. Non ci resta che attendere per scoprire chi dice la verità.