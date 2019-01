Advertisement

Advertisement

Una vita, la popolare soap opera spagnola, torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate, in onda nella settimana dal 13 al 18 gennaio, rivelano che Blanca, per far sì che Samuel venga operato, deciderà di sposarlo. Intanto Rosina, convinta di aspettare un bambino, darà la notizia a Liberto che non sembrerà molto contento all'idea, mentre Adela deciderà di affrontare Elvira per farle capire che deve farsi da parte visto che Simon ormai è suo marito.

Leggi anche Upas spoiler: Roberto Ferri viene colto da un infarto

Infine, Victor offrirà un lavoro a suo cognato Antonito.

Una vita, Elvira vuole riconquistare Simon

Le anticipazioni di Una vita dal 13 al 18 gennaio rivelano che Simon cercherà con ogni mezzo di aiutare Elvira affinché non viva più con suo padre.

Advertisement

Susana sarà molto preoccupata per il comportamento che sta assumendo suo figlio nei confronti della sua ex e comincerà a temere che possa lasciare Adela, ma la ragazza riuscirà a tranquillizzarla. Ursula, contraria all'operazione, proverà a far sì che Blanca smetta di lottare utilizzando l'arma dei sensi di colpa. La ragazza, però, non si lascerà intimorire dalla madre e continuerà a preparare in gran segreto il matrimonio con il minore degli Alday. Elvira, nonostante i rapporti a dir poco burrascosi con il padre, deciderà di rimanere ad Acacias [VIDEO] anziché andare in convento per poter provare a riconquistare Simon. Adela si preoccuperà molto per la decisione presa dalla Valverde, in quanto avrà molta paura che suo marito possa lasciarla per lei. Ursula verrà a sapere del matrimonio tra Samuel e Blanca e non la prenderà affatto bene.

Advertisement

Rosina si convincerà di essere in attesa di un figlio da suo marito Liberto e così gli comunicherà la novità, ma non otterrà l'effetto sperato visto che l'uomo non sembrerà per nulla entusiasta all'idea di diventare padre. Intanto nel quartiere arriverà Jacinto, un cugino della domestica Casilda. Il Vescovato darà a Susana l'incarico di cucire un prezioso manto per la Vergine dei Miracoli. Antoñito, nonostante Maria Luisa provi vergogna a causa di tutte le sue malefatte, inizierà a lavorare come spazzino. Ursula ascolterà dei bambini cantare una particolare filastrocca ed andrà su tutte le furie.

Victor offre un lavoro ad Antonito

Elvira cercherà di restare sola con Simon, ma intanto quest’ultimo entrerà in crisi e non sarà in grado di trovare la giusta armonia nel rapporto con sua moglie Adela. Liberto avrà paura di non essere un bravo papà per il figlio che è in arrivo. Victor per evitare che Maria Luisa provi ancora vergogna per suo fratello, offrirà a quest'ultimo un lavoro in pasticceria [VIDEO].

La Palacios, però, non sarà per nulla contenta del gesto del suo fidanzato e gli dirà che il suo consanguineo non può svolgere un lavoro così umile. Jacinto non sarà in grado di rispettare le ragazze e Servante deciderà di aiutarlo a cambiare atteggiamento. Samuel parlerà con suo fratello Diego e gli farà presente che, da quel momento in poi, il loro rapporto sarà esclusivamente di tipo lavorativo. Intanto, Ursula proverà a far litigare Samuel e Blanca in modo tale che il matrimonio, ormai vicino, salti definitivamente.

Samuel e Blanca si sposano

Samuel e Blanca convoleranno a nozze alla presenza di Ursula e Leonor. Pochi istanti dopo la cerimonia nuziale, la Dicenta parlerà con Diego e lo metterà al corrente di una visita da parte della marchesa di Urrutia. Simon avrà un incontro nascosto con Elvira e le confesserà di amarla ancora. I due si scambieranno anche un bacio, ma nonostante ciò, il giovane le dirà che non può e non vuole lasciare Adela. Ursula riceverà un nuovo oggetto misterioso che la spaventerà a morte. Liberto e Rosina decideranno di non dire nulla della gravidanza, almeno per il momento, ma Leonor si renderà conto che i due nascondono qualcosa. Blanca, diventata la moglie di Samuel, darà il consenso all'operazione e il ragazzo entrerà in sala operatoria. Diego si renderà conto che Blanca ha un gran talento per il disegno. Liberto, a causa della gravidanza della moglie, non vorrà fare l'amore con lei e la donna comincerà a credere che il suo uomo non si senta più attratto da lei. Susana capirà che suo figlio Simon e la consorte Adela non hanno ancora consumato il vincolo sacro che li ha uniti. L’ex suora, non potendone più della situazione che si è creata, deciderà di affrontare Elvira e le dirà di farsi da parte, in quanto Simon ha sposato lei e gli deve fedeltà incondizionata.