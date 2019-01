Annuncio

Ilary Blasi, reduce da un edizione del Grande Fratello Vip con ascolti in calo, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi e dal giornalista Dandolo avrebbe dato un aut-aut ai vertici Mediaset per evitare la produzione del GF Nip in primavera. Probabilmente la conduttrice ritiene responsabile del calo di ascolti della sua versione del format il breve intervallo di tempo nella trasmissione delle due versioni.

Ilary Blasi lascia Mediaset?

La conduttrice proprio a Mediaset ha dato il via alla sua carriera televisiva iniziando come letterina nel quiz condotto su Canale 5 da Gerry Scotti Passaparola per poi passare alla conduzione di un programma in prima serata su Italia Uno Le Iene.

Nel 2016 approda alla conduzione della versione Vip del Grande Fratello riscuotendo un ottimo successo di ascolti. La terza edizione però non è stata molto gradita dal pubblico a casa e forse per questo Ilary vuole correre ai ripari.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo per Oggi "A Milano si mormora che Ilary Blasi, 37 anni, sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. [VIDEO] La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello Nip. Dicono che avrebbe posto un duro aut-aut". Non è ancora noto però come ha reagito la conduttrice alla notizia che annuncia la realizzazione del programma oggetto della discussione.

Ilary Blasi sarebbe contro la messa in onda del Grande Fratello Nip

Se i rumors fossero confermati si attenderebbe una decisione da parte di Ilary Blasi dato che, come ha svelato Tv Blog, il GF Nip si farà e partirà lunedì 15 aprile con alla conduzione Barbara D'Urso, al momento protagonista della nuova stagione della serie La Dottoressa Giò. La nuova edizione del Grande Fratello sarà ibrida, cioè potrà contare su un cast composto in parte da personaggi più o meno noti e in parte da personaggi completamente nuovi al pubblico.

Quella che sarà la sedicesima edizione del Grande Fratello inizierà comunque dopo la fine di un altro reality atteso in partenza giovedì 24 gennaio su Canale 5: L'Isola dei Famosi. [VIDEO] Mediaset ha deciso di replicare l'esperimento dello scorso anno perchè se il GF Nip riuscirà a replicare i risultati inaspettati dell'anno scorso, ottenuti nonostante le varie polemiche, questa edizione si confermerà un successo tra il pubblico. Non si sa niente invece riguardo agli opinionisti della nuova versione Nip che nella scorsa edizione sono stati Cristiano Malgioglio e Simona Izzo.