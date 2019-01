Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da ormai molti anni da Maria De Filippi. Le ultime novità si soffermano su Gemma Galgani e Sara Affi Fella. Se la dama ha criticato Riccardo Guarnieri durante la puntata odierna del trono over, l'ex tronista del trono classico è stata beccata a discutere animatamente con l'ex fidanzato Nicola Panico.

U&D trono over: Gemma Galgani critica il ritorno di Riccardo

E' appena finita una puntata scoppiettante del trono over di Uomini e Donne. [VIDEO] Indiscusso protagonista è stato Riccardo Guarnieri, ex storico di Ida Platano.

Scendendo nel dettaglio, il cavaliere ha deciso di tornare nel programma alla ricerca dell'anima gemella. Un ritorno che ha destato le critiche di alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Gemma Galgani, tra l'altro molto amica di Ida Platano.

La dama di Torino, infatti, ha iniziato ad attaccare l'operaio di Taranto, tanto da prendere le difese della Platano. A tal proposito, l'ex di Rocco ha dichiarato queste testuali parole: ''A questo punto i dubbi di Ida avevano anche un perché"

Di qui la risposta di Riccardo, che ha cercato più volte di interrompere la dama. Il cavaliere, infatti, è sicuro che non conosca come siano andate effettivamente le cose tra lui e Ida. A tal proposito, l'uomo ha invitato la Galgani ad un confronto in privato, un modo per approfondire la conoscenza di entrambi. Inoltre l'ex della Platano ha ripreso a frequentare alcune donne del parterre femminile: Cristina e Roberta. Infine Riccardo ha rivelato di essere uscito con entrambe sebbene si sia trovato meglio con Roberta.

Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella e Nicola Panico beccati insieme

Ma se Riccardo è stato protagonista di uno scontro con Gemma Galgani, Sara Affi Fella è tornata a far parlare di sé dopo le accuse di Nicola Panico in merito all'intervista concessa a Chi [VIDEO].

Oggi, la ragazza è entrata nuovamente nell'occhio del ciclone per una segnalazione uscita sul blog 'Vicolo delle News'. Nel dettaglio, Sara e Nicola appaiono in una foto mentre stanno discutendo animatamente fuori al campo del Venafro. Inoltre la fonte ha rivelato che Panico non voleva ascoltare le parole di Sara Affi Fella, che invece faceva di tutto pur di trattenerlo. Poi ha detto che la coppia ad un certo punto si è nascosta dietro un muro di un parcheggio a parlare. Un nuovo avvistamento dopo le continue punzecchiature sui social tra i due ex fidanzati.