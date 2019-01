Advertisement

Advertisement

Si è chiusa ieri sera l'edizione 2019 della Lotteria Italia. Durante lo speciale dei Soliti Ignoti in onda in prime time su Rai Uno sono stati annunciati i codici dei cinque biglietti vincenti di prima categoria, tra cui quello maggiormente ambito del valore di 5 milioni di euro. La dea bendata quest'anno ha baciato la città di Salerno: il primo biglietto di prima categoria è stato comperato a Sala Consilina, all'interno di un autogrill. [VIDEO]

Lotteria Italia 2019, i biglietti fortunati e dove verificare le vincite

Nel dettaglio, vi diciamo che questi sono i cinque fortunati biglietti di prima categoria della Lotteria Italia 2019:

G 154304 del valore di 5 milioni di euro, venduto a Sala Consilina (Salerno)

E 449246 del valore di 2.5 milioni di euro, venduto a Napoli

E 265606 del valore di 1.5 milioni di euro, venduto a Pompei

P 386971 del valore di 1 milione di euro, venduto a Torino

F 075026 del valore di 500 mila euro, venduto a Terni

Ai biglietti di prima categoria della Lotteria Italia 2019, si aggiungono anche quelli di seconda categoria, del valore di 50 mila euro e poi quelli di terza categoria, del valore di 25 mila euro.

L'elenco ufficiale dei biglietti vincenti di questa edizione possono essere controllati direttamente sul sito ufficiale dei Monopoli di Stato, cliccando nella sezione dedicata alla Lotteria.

Advertisement

In questo modo potrete verificare in seduta stante sé siete tra i fortunati vincitori di questa edizione, in attesa della prossima in partenza come sempre il prossimo settembre.

Ottimi ascolti per l'estrazione finale della Lotteria Italia in televisione

Si chiude così un'edizione abbastanza positiva [VIDEO] per la Lotteria Italia 2019. Quest'anno, infatti, sono stati venduti complessivamente circa sette milioni di biglietti: un numero positivo anche se in calo del 105 rispetto alle vendite della passata edizione del concorso a premi. Ottimo risultato anche per la serata finale della Lotteria trasmetta in diretta televisiva su Rai Uno, ieri 6 gennaio.

Lo speciale dei Soliti Ignoti condotto da Amadeus con la partecipazione di Sabrina Ferilli, Alessandro Gassman, Paolo Fox e Loretta Goggi ha vinto a mani basse la sfida degli ascolti del prime time, portandosi a casa una media di oltre 5.2 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato la soglia del 23%.

Advertisement

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Rai di battere nettamente il prime time di Canale 5, fermo ad una media di appena 2 milioni di spettatori con il 9% di share.