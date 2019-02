Annuncio

Achille Lauro, dopo le polemiche montate da Striscia la Notizia, cerca di far conoscere aspetti più intimi di se stesso. Dopo che il tg satirico di Canale 5 lo ha accusato di aver inserito nella sua canzone, Rolls Royce, dei riferimenti chiari alle sostanze stupefacenti, Achille ha voluto raccontare qualcosa del suo privato al pubblico tramite Instagram. Sui social ha ripercorso alcuni momenti dolorosi di quando era più piccolo.

Achille Lauro si dimostra generoso

Il post su Instagram ritrae una sua foto con un abito verde acceso e una descrizione di alcuni momenti bui del suo passato. Il giovane trapper di Roma, parlando della sua vita, si è soffermato in particolare sulla figura della mamma.

Il cantante, che viene da una famiglia onesta ma con diversi problemi economici, ha voluto sottolineare come l'altruismo fosse sempre stato di casa nella sua famiglia: 'Abbiamo vissuto con altri bambini perché mia mamma prendeva a casa figli di famiglie in difficoltà, anche quando non aveva possibilità'. Una madre dedita alla famiglia e che, per pagare alcuni debiti contratti per sopravvivere, ha impegnato i gioielli di famiglia, eredità lasciata dalla nonna di Achille. Sforzi e sacrifici che, a quanto pare, sono serviti per portare al successo uno dei suoi figli. Achille, infatti, grazie alla partecipazione al Festival della canzone italiana ha incrementato notorietà e fama artistica.

Il trapper romano, nel post, ha fatto sapere che, con i soldi che ha guadagnato finora, ha voluto ricomprare tutti i gioielli che la madre in passato aveva impegnato, dando quindi segno di grande generosità e altruismo. 'Non voglio essere un buon esempio, sono un esempio', ha concluso così, probabilmente per rispondere alle polemiche dei giorni scorsi.

Achille Lauro ospite al Mediolanum Forum

La grande visibilità che Sanremo ha dedicato ad Achille Lauro lo porterà il prossimo 26 marzo sul palco del Mediolanum Forum, insieme a Le Vibrazioni e Boss Doms. Le Vibrazioni festeggeranno 20 anni di carriera e, in questa grande festa dal vivo, hanno voluto come ospite proprio Achille Lauro. 'Riesce ad essere davvero rock e ultimamente lo sta proprio dimostrando con la sua Rolls Royce', queste le parole del leader de Le Vibrazioni sui social per annunciare la presenza del trapper sul palco. I biglietti per il concerto sono ancora disponibili su TicketOne e i prezzi partono dai 28 fino a 46 euro. Non ci resta che attendere il mese prossimo per assistere a questo concerto.