Gemma Galgani continua ad essere grande protagonista del Trono Over di Uomini e donne, grazie alla sua frequentazione non sempre facile con Rocco Fredella. Nelle ultime settimane, la coppia si è lanciata pesanti accuse ma poi ha fatto un passo indietro, decidendo di riprendere a vedersi. Uno degli argomenti di maggiore discussione è il desiderio della dama torinese di non correre troppo in questo rapporto, evitando di trascorrere la notte insieme al cavaliere. Dal canto suo, Rocco ha più volte espresso il suo parere contrastante, chiedendo a Gemma di ospitarlo nella sua abitazione di Torino. E proprio queste differenti vedute diventeranno oggetto di una sorpresa organizzata dal piastrellista per la sua dama preferita. Deciderà, infatti, di invitarla in una romantica location per convincerla a non attendere ulteriormente nel compiere il grande passo.

Uomini e donne anticipazioni: un castello anche per Gemma e Rocco

Si è registrata ieri 20 febbraio una nuova puntata dedicata al Trono Over. Le anticipazioni di Uomini e donne diffuse dal Vicolo delle News rivelano che Rocco Fredella inviterà Gemma Galgani a trascorrere una notte in una location medievale. Niente di nuovo per la coppia, che potrà soggiornare probabilmente nello stesso castello medievale in cui è avvenuta la scelta di Teresa Langella e che nei prossimi venerdì accoglierà anche la festa di fidanzamento di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez. Per una notte, dunque, Gemma si trasformerà in Teresa Langella (che proprio lei aveva confortato lo scorso venerdì) e come lei dovrà prendere un'importante decisione.

Non certo a caso, tale esterna verrà intitolata "La decisione" e Gemma dovrà capire se si sentirà pronta a compiere il grande passo con il cavaliere. Trascorrerà insieme a lui la prima notte d'amore come Rocco desidera da tempo? Fino ad oggi, la dama non sembrava disposta ad un simile passo ma la romantica location potrebbe spingerla a cambiare improvvisamente idea.

Trono Over Uomini e donne: ancora problemi per Stefano e Pamela

Stando a quanto riportano le ultime anticipazioni di Uomini e donne, dedicate al Trono Over, le novità riguarderanno anche altre dame e cavalieri. Oltre a Rocco Fredella e Gemma Galgani, si parlerà anche del rapporto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua che decideranno di chiudere la loro frequentazione (al centro di dure discussioni nelle ultime settimane).

Ida, invece, uscirà con David che a sua volta smetterà di vedere Cristina. Ma, proprio la scelta di non vedere quest'ultima aprirà gli occhi alla Platano. La dama si renderà conto che David è uscito con lei per ripicca e per questo deciderà di chiudere con David. Ida e Riccardo, quindi, si troveranno nuovamente single.

Nello stesso appuntamento in studio si parlerà anche di Stefano e Pamela: lui aveva dichiarato di essere pronto a darle l'esclusiva, come ammesso nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, ma alcune segnalazioni lo metteranno di nuovo nei guai. Pamela sospetterà che lui continui ad uscire anche con altre donne e il fatto scatenerà l'ennesima discussione in studio.