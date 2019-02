Annuncio

Niente da fare per Adrian, il nuovo show-serie animata con protagonista Adriano Celentano che ha segnato il ritorno del Molleggiato nel prime time a distanza di anni dal suo ultimo programma televisivo. Gli ascolti di queste prime puntate sono stati deludenti e, complice il sonoro flop, in casa Mediaset hanno scelto di tutelare il programma che, dalla prossima settimana, avrebbe dovuto fare i conti con il ritorno della fiction Il Commissario Montalbano in onda in prima serata su Raiuno.

Lo show di Adriano Celentano cambia programmazione dopo il flop di ascolti

Da lunedì 11 febbraio infatti saranno trasmessi i nuovi episodi della celebre fiction con protagonista Luca Zingaretti nei panni del commissario più famoso e amato d'Italia.

Per evitare lo scontro diretto, le anticipazioni che arrivano dalla Guida Tv Mediaset rivelano che lo show di Adriano Celentano non verrà più trasmesso di lunedì sera. Adrian cambierà giorno di programmazione e, a partire dalla prossima settimana, verrà trasmesso di martedì sera: il nuovo appuntamento quindi è in programma per il 12 febbraio in prime time alle 21.30 circa su Canale 5 e questa sarà la nuova collocazione, almeno per quei due episodi.

Una scelta dettata soprattutto dagli ascolti che Adrian ha registrato nel corso di queste settimane: dopo un esordio abbastanza convincente, con circa 6 milioni di spettatori nello show e 4.5 milioni durante il cartone, il programma è calato ulteriormente, fino a scendere alla media di due milioni e mezzo di spettatori con appena l'11% di share. Un risultato decisamente flop per la prima serata di Canale 5, soprattutto se si considera che lo show, e soprattutto la serie animata, hanno avuto costi di produzione molto alti, non certo ripagati da queste percentuali di ascolti al di sotto delle attese.

Canale 5 in crisi fra Adrian e Isola dei famosi

E così dalla prossima settimana si opterà per il cambio palinsesto ufficiale di Adrian, sperando che in questo modo possa trovare una collocazione migliore dopo i risultati non esaltanti ottenuti nel lunedì sera.

Bisogna sottolineare che questo, per Canale 5, non è affatto un periodo fortunato dal punto di vista degli ascolti in prime time. Anche la nuova edizione dell'Isola dei famosi non ha debuttato con il piede giusto: la media infatti risulta essere di appena 2.8 milioni di spettatori con uno share che non è andato oltre la soglia del 13-14%.