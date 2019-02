Annuncio

Manca sempre meno alla messa in onda delle puntate serali di Uomini e donne, quelle interamente dedicate alle scelte dei 4 tronisti attualmente in carica. Man mano che si avvicina il 15 febbraio, trapelano sempre maggiori informazioni sui personaggi che il pubblico vedrà negli speciali in prima serata: la pagina Instagram di "Spy See" per esempio, fa sapere che molte coppie che si sono formate in trasmissione parteciperanno al prime time. Alessia Cammarota, moglie di Aldo Palmeri, ha usato i social network per confermare la sua presenza nel cast del programma di Maria De Filippi.

Alessia e Aldo tornano a Uomini e Donne: l'annuncio su Instagram

E' fissato per venerdì 15 febbraio il debutto su Canale 5 di "Uomini e Donne- La scelta", il programma pensato per permettere ai tronisti di avere delle feste di fidanzamento da favola.

Mentre nel castello sono in corso le registrazioni della decisione finale di Teresa Langella (che sarà la prima a scegliere tra Andrea e Antonio), sul web impazzano i Gossip sugli altri personaggi che prenderanno parte alla trasmissione.

Recenti indiscrezioni, per esempio, sostengono che parteciperanno al party organizzato da Valeria Marini molte coppie nate a U&D negli anni scorsi e ancora felicemente unite.

Una ragazza che è stata corteggiatrice qualche tempo fa, infatti, ha confermato su Instagram che lei e il marito faranno parte del cast del prime time del dating show che li ha fatti conoscere ed innamorare. Stiamo parlando di Alessia Cammarota, la bella bionda che ha conquistato il cuore di Aldo Palmeri ed al quale ha dato due figli.

Rispondendo alle curiosità dei fan nel "Fammi una domanda", infatti, la giovane ha risposto con "certo" a chi le chiedeva se anche lei sarebbe stata presente al serale di Uomini e Donne.

Un altro amatissimo personaggio che sicuramente farà parte del cast degli speciali dedicati alle scelte di Teresa, Luigi, Ivan e Lorenzo, è Giulia De Lellis: la romana, infatti, ha già registrato alcuni filmati che saranno mandati in onda il 15 febbraio prossimo, anche se non ha ancora svelato quale sarà il suo ruolo.

Alcune delle possibili coppie di Uomini e Donne al serale: l'indiscrezione

Oltre ad Alessia Cammarota ed Aldo Palmeri, si dice che a "Uomini e Donne- La scelta" parteciperanno anche altre coppie che si sono formate in trasmissione nelle passate edizioni. La pagina Instagram di Spy See, per esempio, sostiene che dovrebbero figurare nel cast del programma:

Angela Caloisi e Paolo Crivellin (fidanzati da poco più di un anno)

e (fidanzati da poco più di un anno) Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia (in coppia da qualche anno e con due figli)

e (in coppia da qualche anno e con due figli) Diego Daddi ed Elga Enardu (sposati da qualche anno)

ed (sposati da qualche anno) Sossio Aruta e Ursula Bennardo (fidanzati ufficialmente da un paio di mesi dopo la rottura a Temptation Island VIP)

Ancora in dubbio, invece, sarebbe la presenza negli speciali di U&D di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: i due, dopo un lungo periodo di crisi, si sono fatti rivedere insieme felici in montagna nei giorni scorsi, ma ancora non si sa se assisteranno alle scelte dei loro "colleghi" nel castello.