Il ritorno di Adriano Celentano su Canale 5 con lo show Adrian non ha fatto faville e gli ascolti delle prime puntate di messa in onda sono stati a dir poco deludenti. Mediaset ha fatto sapere di aver sospeso lo show per due settimane in seguito ad una forte influenza che aveva colpito il Molleggiato e che lo aveva portato a non seguire più in prima persona gli eventi e la costruzione dello show. Peccato, però, che le due settimane siano passate e che di Adrian non vi sia più traccia nei palinsesti delle reti Mediaset.

Sospeso Adrian su Canale 5: flop di ascolti

Nuovi retroscena su quello che sarà il destino di Adrian arrivano dalle pagine del sito web TvBlog, il quale ha fatto sapere che in casa Mediaset avrebbero maturato la decisione di sospendere definitivamente lo show di Celentano dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Una decisione che, come si diceva, è dettata anche dagli ascolti poco entusiasmanti che lo show ha registrato in queste settimane, con una media che ha toccato la soglia dei 2 milioni di spettatori e appena il 7% di share. Numeri a dir poco deludenti per una prima serata di Canale 5, anche se in questo periodo la rete ammiraglia del Biscione non se la cava proprio benissimo in quella fascia oraria (l'Isola dei famosi, per esempio, quest'anno è ancorata al 14% di share).

Secondo quanto riportato da TvBlog, al momento Mediaset avrebbe maturato la decisione di cancellare lo show e il cartone animato dalla prima serata per poterlo riproporre in autunno, magari con delle giuste modifiche. A questo punto, però, non si sa quella che sarà la collocazione di Adrian: dopo il flop su Canale 5, infatti, non si esclude che il cartone possa essere trasmesso su un'altra rete del gruppo Mediaset, come ad esempio Rete 4.

Il pubblico ha bocciato lo show di Celentano

Insomma, una vera e propria disfatta per Adriano Celentano che questa volta non ha messo a segno il 'colpaccio', così come è sempre successo in tutti questi anni, quando tornava in televisione a distanza di anni dalla sua ultima apparizione. Evidentemente il pubblico di Canale 5 non ha gradito l'idea del cartone che non ha brillato per i contenuti, ma soprattutto non ha apprezzato il fatto che Celentano si sia tirato fuori anche dallo show che ha preceduto la messa in onda di Adrian. In molti si aspettavano di rivederlo in televisione nelle vesti di protagonista, ma Adriano ha preferito fare soltanto delle brevissime apparizioni di appena 2-3 minuti.