Adriano Celentano non sta bene, questo è quanto dichiarato da Clan e Mediaset in un comunicato congiunto. A quanto pare il "molleggiato" ha dei problemi di salute che gli impedirebbero di dirigere lo spettacolo "Aspettando Adrian" e la serie-evento vera e propria.

I medici, infatti, gli avrebbero consigliato almeno 2 settimane di riposo assoluto, molto probabilmente a causa di un malanno di stagione. Pertanto, le prossime due puntate dello show non andranno in onda.

Adriano Celentano: lo show non andrà in onda per due settimane perché il 'molleggiato' non sta bene

Qualcuno sembra proprio che ce l'abbia con Celentano e la sua serie. Dopo il clamoroso flop in termini di ascolti, infatti, le prossime due puntate non saranno trasmesse poiché Adriano Celentano avrebbe un lieve problema di salute.

L'annuncio è stato dato direttamente dai responsabili di Mediaset e Clan, i quali hanno rivelato che "a causa di un malanno di stagione" l'artista milanese non potrà dirigere il suo spettacolo.

Del resto, già nel corso della puntata precedente - quella del 4 febbraio - Adriano aveva ancora una volta lasciato a bocca asciutta i suoi fan, non comparendo durante lo spettacolo in diretta da Verona. Per il momento non sono state fornite ulteriori informazioni in merito alle reali condizioni di salute del celebre cantante. Il suo pubblico, naturalmente, spera che il "molleggiato" si rimetta presto in sesto. Ad ogni modo, il fatto che il medico gli abbia concesso due settimane di riposo lascia intendere che probabilmente non si tratta di un problema di poco conto.

Il flop della serie Adrian

Dunque le prossime due puntate dello spettacolo e della serie evento Adrian non andranno in onda. Mediaset aveva già pensato di attuare uno slittamento per evitare lo "scontro" con la fiction Rai "Il Commissario Montalbano". Gli appuntamenti di lunedì 11 e 18 febbraio, infatti, erano stati spostati a martedì 12 e 19.

Il clamoroso flop in termini di ascolti, però, continua a farsi sentire forte e chiaro. Per quanto riguarda i risultati ottenuti nel corso della precedente puntata di lunedì 4 febbraio, lo spettacolo ha ottenuto uno share pari all'8,92%, mentre il cartone vero e proprio è sceso al 7,66%. I risultati, insomma, si sono rivelati davvero deludenti. Molto probabilmente, quindi, la mancanza delle prossime due serate non sarà così sentita dai telespettatori.

Ad ogni modo, il pubblico è preoccupato per le condizioni di salute di Adriano Celentano il quale, al momento, non sta bene ma non si sa con esattezza cosa abbia: si pensa ad una brutta influenza di stagione. Si attendono chiarimenti.