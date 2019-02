Annuncio

Ieri, mercoledì 6 febbraio, è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo. Nel corso dello show, si sono esibiti i primi 12 dei 24 concorrenti in gara. L'ordine adoperato è stato quello alfabetico. Tra questi, c'è stata anche Arisa, la quale si è resa protagonista di una gaffe sul palco di Sanremo. La cantante, infatti, ha dimenticato il testo della sua canzone e si è innervosita facendo un irritato giro su se stessa. Il pubblico, naturalmente, non ha potuto fare a meno di notare il dettaglio.

La gaffe di Arisa sul palco di Sanremo: dimentica una parte della sua canzone e fa un gesto di stizza

Nel corso della serata di ieri del Festival di Sanremo, a destare maggiore scalpore è stata la gaffe di Arisa. Dopo quella fatta da Virginia Raffaele, martedì 5 febbraio, in merito al clan dei "Casamonica", ci ha pensato la cantante Arisa a far discutere il pubblico da casa.

La ragazza è stata tra le prime ad esibirsi nel corso della seconda serata. La cantante ha portato sul palco la canzone "Mi sento bene", la quale sta riscuotendo anche un discreto successo. Ad ogni modo, mentre era sul palco dell'Ariston, con addosso una elegante tuta nera lunga, Arisa si è resa protagonista di una gaffe. Durante l'esibizione, infatti, ha dimenticato il testo della sua canzone anticipando una parola che, invece, andava detta dopo. La breve pausa è stata occupata dal gesto di stizza della protagonista. Dopo aver commesso l'errore, infatti, Arisa ha fatto un irritato giro su se stessa per poi continuare la sua performance.

Anticipazioni terza serata di Sanremo: gli ospiti di questa sera

A parte questo errore da parte della cantante, la sua esibizione è stata molto interessante.

La gaffe, infatti, le è servita da spinta per metterci ancora più grinta e forza. Ad ogni modo, la prossima volta che si esibirà sarà domani, venerdì 8 febbraio e si spera che non si renda protagonista di ulteriori errori. In ogni caso, la sua canzone sta piacendo molto, infatti, nonostante quanto accaduto ieri, la cantante è riuscita a posizionarsi nella zona blu della classifica passando egregiamente il turno.

Per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, si esibiranno sul palco di Sanremo gli altri 12 dei 24 concorrenti in gare che non si sono esibiti ieri. Tra gli ospiti di questa sera ci saranno: Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Umberto Tozzi e Raf, Serena Rossi, Paolo Cevoli, Fabio Rovazzi.