Annuncio

Annuncio

Ieri, lunedì 4 febbraio, è andata in onda una nuova puntata dello spettacolo e della serie evento Adrian di Adriano Celentano. Ancora una volta, però, gli ascolti si sono rivelati alquanto deludenti. Purtroppo, l'atteggiamento del "Molleggiato" non sta piacendo al pubblico da casa che continua a cambiare canale optando per le trasmissioni proposte dai competitor . Proprio per cercare di correre ai ripari ed evitare l'ennesima fuga dei telespettatori, Mediaset ha deciso di attuare una manovra strategica per Adrian.

Il programma di Adriano Celentano, infatti, non andrà più in onda di lunedì per due settimane consecutive, slittando invece al martedì.

Adrian slitta dal lunedì al martedì per due settimane, la manovra strategica di Mediaset

Gli insuccessi di Mediaset dell'ultimo periodo sono, ormai, notevoli.

Advertisement

Basti pensare ai pessimi risultati ottenuti con La dottoressa Giò, o con le prime due puntate dell'Isola dei famosi e anche con la serie evento di Adriano Celentano. Il livello di ascolti di Adrian, infatti, è stato alquanto deludente. Questa situazione ha spinto l'azienda di Pier Silvio Berlusconi a correre ai ripari in qualche modo. Mediaset, infatti, ha deciso di mettere in atto dei cambiamenti nel palinsesto relativamente ad Adrian. I vertici dell'azienda hanno deciso così di cambiare la programmazione dello spettacolo, facendolo slittare dal lunedì al martedì.

Nel caso specifico, le puntate che sarebbero dovute andare in onda nei lunedì 11 e 18 febbraio, verranno trasmesse rispettivamente il 12 e il 19. Il motivo per il quale la Mediaset ha deciso di apportare questo cambiamento risiede principalmente nella "forza" dei competitor.

Advertisement

I migliori video del giorno

A partire da lunedì 11, infatti, ci sarà il ritorno del Commissario Montalbano con i primi due episodi inediti della serie che, già prima di essere trasmessi, stanno generando molto interesse.

Mediaset sta cercando di evitare lo scontro con la Rai? Dati i flop dell'ultimo periodo è probabile

A quanto pare, dunque, Mediaset sta cercando in tutti i modi di eludere lo scontro con le reti del servizio pubblico. Dopotutto non è la prima volta che attua questa strategia. Anche le puntate dell'Isola dei famosi sono state spostate in modo da evitare lo scontro con il Festival di Sanremo, in onda a partire da questa sera su Rai1. Anche per quanto riguarda Domenica Live ci sarebbero voci che parlano di "fuga" da Mara Venier, anche se la conduttrice Barbara D'Urso ha voluto smentire tale pettegolezzo.