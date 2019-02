Annuncio

Annuncio

Mediaset fa un po' di chiarezza sulle sorti di Adrian, il tanto atteso show e cartone animato firmato da Adriano Celentano, che doveva essere un po' la punta di diamante della stagione televisiva invernale del 2019. E invece gli ascolti delle prime puntate di Adrian hanno letteralmente deluso le aspettative, al punto da rendere lo show di Celentano un vero e proprio flop. Successivamente, in seguito ad una forte influenza che aveva colpito il Molleggiato, ecco che in casa Mediaset si era optato per la sospensione di due settimane dello show ma adesso è arrivata la notizia della sospensione definitiva almeno per questa stagione televisiva.

Sospeso lo show di Adriano Celentano

Adrian, infatti, venne sospeso dal palinsesto per due settimane in modo tale da poter permettere ad Adriano Celentano di rimettersi in sesto e di recuperare le forze necessarie che gli sarebbero servite per tornare a curare la direzione artistica dello show in onda su Canale 5.

Annuncio

Peccato, però, che a distanza delle due settimane previste non ci sia stato nessun ritorno in video né dello show né del cartone che tanto erano stati pubblicizzati nei mesi scorsi su Canale 5. Ecco allora che Mediaset in queste ore ha diramato un comunicato stampa ufficiale, con il quale ha fatto sapere che al momento la messa in onda di Adrian risulta sospesa dalla programmazione serale della rete ammiraglia Mediaset.

Lo show, quindi, non andrà più in onda nelle prossime settimane su Canale 5 'per esigenza di salute e di convalescenza di Adriano Celentano', si legge nella nota diramata dal Biscione. Al tempo stesso, però, viene precisato che le restanti cinque puntate di Adrian non andranno perse, dato che Mediaset ha comunque intenzione di portare a termine il ciclo di appuntamenti di questa prima stagione.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il ritorno di Adrian tra settembre e ottobre in tv

E così, tutti i fan del Molleggiato possono stare tranquilli, dato che le restanti puntate di Adrian verranno recuperare nel corso della prossima stagione televisiva 2019-2020, tra settembre e ottobre sempre in prime time. Mediaset, inoltre, ha fatto sapere che in questi ultimi appuntamenti sarà maggiormente presente anche lo stesso Celentano, che a questo punto dovrebbe essere il vero mattatore dello show.

Riuscirà in questo modo Adrian a recuperare ascolti, dopo il tracollo dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, che ha segnato un ascolto medio del 7% scarso di share?