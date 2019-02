Annuncio

Non c'è pace per Adrian, lo show con protagonista Adriano Celentano che doveva essere il grande evento di questa stagione televisiva del Biscione. Gli ascolti, però, non hanno premiato lo show ne tanto meno il cartone animato che il 'clan Celentano' aveva strutturato per la messa in onda in prima serata su Canale 5: la media è stata a dir poco irrisoria, al punto che in casa Mediaset hanno preso la drastica decisione di sospenderlo e cancellarlo, almeno per il momento, dal palinsesto della rete ammiraglia.

Sospeso lo show di Adriano Celentano dalla prima serata

Gli ascolti di queste prime settimane di programmazione di Adrian, infatti, non sono stati per niente entusiasmanti per la rete ammiraglia del Biscione, la quale ha dovuto fare i conti con un vero e proprio tracollo al lunedì sera.

Addirittura l'ultima puntata dello show di Celentano, trasmessa prima della sospensione, è stata seguita da una media di appena 1.7 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 7% di share. La settimana successiva, Mediaset ha diramato un comunicato stampa con il quale annunciava che lo show di Celentano sarebbe stato sospeso dal palinsesto per due settimane, così da permettere al 'Molleggiato' di riprendersi dopo una brutta influenza che lo aveva colpito e che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene.

Peccato, però, che sebbene siano trascorse queste due settimane di Adrian non c'è più traccia nel palinsesto di Canale 5 e lo show risulta ancora sospeso dalla prima serata. A fare un po' di chiarezza su quello che è successo è stato il sito web Tvblog.it, il quale ha svelato tutti i retroscena di questa vicenda, rivelando che al momento in casa Mediaset hanno optato per la cancellazione dello show e del cartone animato dal palinsesto della rete ammiraglia.

Lo show di Celentano potrebbe tornare in onda in autunno

Il pubblico, quindi, non ritroverà più Adrian nella prima serata delle prossime settimane: una scelta decisamente consona, dato che di lunedì sera Celentano avrebbe dovuto sfidarsi contro il 'colosso' Il Commissario Montalbano, la fiction dei record di Raiuno seguita da una media di oltre dieci milioni e mezzo di spettatori. Sempre stando alle indiscrezioni che sono state riportate in questi giorni sulle pagine di Tvblog, possiamo dirvi che al momento l'ipotesi maggiormente auspicabile sarebbe quella di rivedere in onda Adrian nella prossima stagione televisiva autunnale del Biscione.