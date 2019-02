Annuncio

Sono tempi bui quelli che sta attraversando Hope Spencer nelle puntate americane di Beautiful. Dopo la "morte" della figlia Beth, infatti, la moglie di Liam ha cominciato a riflettere sulla propria vita, rendendosi conto di non essere nata per diventare madre. I due aborti, a suo dire, sarebbero il segnale di un destino avverso da questo punto di vista. Eppure, la figlia di Brooke ha sentito un fortissimo legame nei confronti di Phoebe, la bambina adottata da Steffy, a sua volta ignara di avere accolto nella sua vita proprio la neonata sottratta a Catalina. Il lutto ha aperto gli occhi a Hope anche in merito al legame di Liam con Kelly e con la bambina appena adottata da Steffy. Se in passato sembrava disposta a tutto per separare il marito dalla figlia appena nata, di punto in bianco Hope ha cominciato a sentirsi in colpa per i suoi precedenti propositi, dicendosi certa che lo Spencer debba essere una presenza costante nella vita delle due creature.

Tale convinzione l'ha portata a una clamorosa richiesta, che potrebbe avere delle conseguenze nelle puntate americane di Beautiful in onde nel mese d marzo 2019.

Anticipazioni Beautiful: Hope vuole che Liam torni da Steffy

Le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti segnalano la sorprendente richiesta fatta da Hope a Liam. Convinta di essere un ostacolo nella felicità del marito, che dovrebbe vivere al fianco di Kelly e di Phoebe, la Logan gli ha proposto di porre fine al loro matrimonio. A suo dire, lei ha commesso un grave errore sposandolo perché lui deve essere una presenza costante nella vita di Steffy e delle sue due figlie. La stessa Hope ha chiamato in causa il suo passato, non troppo felice, durante il quale non aveva il padre Deacon Sharpe al suo fianco.

La Logan ha chiesto al marito di tornare da Steffy e gli ha persino consegnato la fede per convincerlo della fine della loro unione. Stupito da questa richiesta, in una fase tanto triste della vita di coppia, lo Spencer non è sembrato però disposto a correre subito tra le braccia della ex moglie.

Trame americane Beautiful: le contrastanti opinioni di Brooke e Ridge

Non mancano certo i colpi di scena nelle anticipazioni americane di Beautiful dove Liam ha rimandato al mittente la proposta di Hope. Già in passato lo Spencer è stato trattato come una sorta di "pacco regalo", passando da una moglie all'altra in breve tempo. Ma questa volta, il figlio di Bill si è detto desideroso di lottare per salvare il matrimonio e lo stesso ha fatto Steffy, per nulla disposta a esaudire la richiesta della sua storica rivale.

Le puntate di Beautiful del mese di marzo continueranno ad essere ampiamente dedicate alla cristi di Hope e Liam. Il fatto vedrà il coinvolgimento di vari parenti che si esprimeranno in merito ad un possibile ritorno di fiamma di Steffy con l'ex marito. Gli spoiler, infatti, segnalano che Ridge apparirà favorevole a tale opzione e di stesso avviso sarà anche Taylor, convinta che la coppia sia nata per stare insieme. Anche Wyatt darà dei consigli a Liam in tal senso e persino Bill, ormai concentrato sulla nuova vita che potrebbe attenderlo al fianco di Katie e Will. L'unica a portare avanti la causa di Hope sarà Brooke.