Annuncio

Annuncio

Belen Rodriguez è finita nel mirino di Roberto Cavalli. Il noto stilista ha criticato duramente la showgirl argentina sotto uno scatto pubblicato su Instagram.

Lo stilista del famoso marchio di moda ci è cascato un’altra volta. Questa volta, a finire sotto la sua lente d’ingrandimento è stata la più grande di casa Rodriguez. Sotto uno scatto pubblicato dalla showgirl, infatti, Roberto Cavalli ha commentato così: “Sei una bella donna, incominci ad invecchiare quindi... dovresti fare meno la stupida". Sempre nello stesso commento, lo stilista ha lanciato un’ulteriore frecciatina alla bella argentina, chiosando: “Sono finiti i tempi della farfallina”.

Di fronte al commento critico di Cavalli, Belen per il momento ha scelto la via del silenzio.

Annuncio

Al contrario i suoi fan hanno iniziato una sorta di guerra nei confronti dello stilista. Sotto lo scatto della Rodriguez hanno iniziato a susseguirsi una serie di botta e risposta fra gli utenti che la pensavano come lo stilista e quelli che invece sostenevano Belen. Va detto che questa volta la foto pubblicata dall’ex moglie di Stefano De Martino era ben diversa dalle altre alle quali ha abituato i suoi follower.

Cavalli contro Chiara Ferragni

Belen Rodriguez non è stata la prima a finire nel mirino del noto stilista. Tempo fa Cavalli aveva commentato una foto di Chiara Ferragni in cui appariva con l’ombelico di fuori: “Chi ti credi di essere. Sei solo una macchina da soldi”, aveva scritto.

Annuncio

A quelle parole la Ferragni non aveva replicato ma il marito sì. Fedez in quel caso si era augurato che quel commento fosse stato pubblicato da un account fake.

Stefano e Belen: novità sul ritorno di fiamma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino nei giorni scorsi avevano riacceso le voci relative a un presunto ritorno di fiamma. I due ex coniugi infatti, erano stati immortalati dai fotografi di Chi mentre si scambiavano dei teneri baci in aereoporto. Al momento in merito ad un reale riavvicinamento tra i due non ci sono state più notizie. In queste ore però il ballerino partenopeo sta riaccendendo le speranze di tutti i fan che da sempre sperano in un ritorno della coppia. Stefano ha pubblicato un Instagram Stories in cui si trova in una gioielleria sommerso da tanti anelli e in compagnia del piccolo Santiago.

Annuncio

Proprio l’amore per il loro primogenito potrebbe fare da collante a questa coppia ormai scoppiata. Dunque, non resta che attendere di vedere chi sia il destinatario del regalo di De Martino.