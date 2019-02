Annuncio

Giorgio Manetti ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo in cui ha dichiarato che la tv italiana si sarebbe dimenticata di lui. Manetti, che ha raggiunto il successo grazie a Uomini e donne, ha affermato che presto lavorerà per la tv russa. Dal 13 al 17 marzo, infatti, l'ex di Gemma Galgani sarà a Mosca per presentare un evento legato ai matrimoni. Ciò è in linea con l'attività imprenditoriale iniziata da Manetti, dopo aver lasciato il parterre maschile del Trono Over. Il 'Gabbiano', infatti, ha fondato una società, la Lifestyle, che organizza matrimoni.

George spera di essere chiamato in tv come opinionista

Con una punta di rammarico, l'uomo più corteggiato di Uomini e Donne ha raccontato nell'intervista che alcuni fan, che l'hanno incontrato a Sanremo nei giorni del Festival, gli hanno chiesto che fine avesse fatto.

L'uomo non è riuscito a spiegarsi come mai sia caduto nel dimenticatoio. Ha sottolineato, inoltre, di non volere che il suo nome venga associato al reality 'Isola dei Famosi', in quanto non è stato mai chiamato per farne parte. Eppure il 'Gabbiano' ha vissuto tempi d'oro durante la sua storia con la Galgani, visto che in quel periodo non si faceva che parlare di lui.

Giorgio Manetti al settimanale ha confessato che gli farebbe piacere prendere parte ad un programma televisivo italiano in qualità di opinionista. Dunque, qualora dovesse arrivargli un invito in tal senso, non esisterebbe ad accettarlo. Manetti è uscito dalla trasmissione Uomini e Donne di sua spontanea volontà, volendo dedicarsi completamente alla nuova attività imprenditoriale.

Giorgio Manetti fidanzato fuori dagli studi di Uomini e Donne

A Uomini e Donne, negli ultimi tempi, nonostante le insistenze di Gemma Galgani che avrebbe voluto ricucire il rapporto con lui, il 'Gabbiano' aveva manifestato più volte la sua ritrosia. A differenza di Giorgio, la dama torinese Gemma è rimasta alla corte di Maria De Filippi, facendo anche nuove conoscenze. Giorgio Manetti, invece, uscito dagli studi televisivi, ha iniziato una relazione con una sua vecchia conoscenza, una donna completamente estranea al mondo dello spettacolo, che gli ha regalato tanta serenità, come ha affermato lui stesso. Non resta che vedere se l'appello di Manetti verrà accolto dalla tv italiana, in modo tale che il fiorentino possa sedersi in qualche salotto televisivo, mettendo a disposizione la sua esperienza di uomo di successo come opinionista.