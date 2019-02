Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali de "Il Paradiso delle signore", la nota soap Rai che va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15.30. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono agli episodi che saranno trasmessi dal 18 al 22 febbraio. Le vicende della prossima settimana gireranno tutte intorno ai dubbi di Vittorio su Lisa, alla gelosia di Adelaide nei confronti di Andreina, al triangolo formato da Nicoletta, Riccardo e Cesare Diamante e all'arrivo della festa di San Valentino al Paradiso.

I dubbi di Vittorio

Le nuove anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Vittorio non crederà del tutto alle parole di Lisa, quando quest'ultima le confesserà di essere la sua sorellastra.

Andreina scatenerà la gelosia di Adelaide, quando cercherà di insinuarsi ancora di più nella vita di Umberto. Nel corso di un'emergenza al Paradiso, Nicoletta avrà modo di incontrare nuovamente il medico che l'aveva tanto colpita, Cesare Diamante. Marta e Vittorio indagheranno sul passato di Lisa, finendo per scoprire un oscuro segreto della donna. Nicoletta non rivelerà a Cesare di essere incinta per paura che la verità sulle sue condizioni di salute possa smorzare l'interesse che l'uomo sembra avere nei suoi confronti. Federico riceverà una proposta di lavoro da parte di un giornale, anche se non sarà quella che lui si attendeva. Arriverà San Valentino e Tina cercherà di fare da Cupido al Circolo, facendo incontrare Elena ed Antonio.

Roberta farà un regalo a Federico, mentre il fratello di Vittorio, Edoardo Conti, arriverà a Milano per informare Vittorio che Lisa non è altro che una truffatrice. A San Valentino, Nicoletta riceverà due regali che le mostreranno le diversità caratteriali di Cesare e Riccardo. Ludovica si metterà in mostra davanti ad Antonio al circolo, ferendo i sentimenti di Elena. Vittorio si renderà conto che Lisa è davvero sua sorella e deciderà di comunicarlo alle Veneri.

La decisione di Elena

Vittorio deciderà di prolungare la sua collaborazione con Oscar, gettando nel panico Clelia. La donna, infatti, deciderà subito dopo di fuggire da Milano per scappare il più lontano possibile da suo marito. Adelaide confiderà a Luca di provare una forte avversione per Andreina, senza sapere che in realtà l'uomo è d'accordo con la Mandelli.

Elena si recherà al circolo per affrontare Ludovica e chiederle quale rapporto ci sia realmente fra lei ed Antonio.