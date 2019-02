Annuncio

Un bel problema per il mondo di 'Uomini e donne'. Un nuovo scandalo riguardante uno dei protagonisti più noti del trono over di Maria De Filippi, Nino Castanotto. Dopo l'enorme scalpore scaturito dalla vicenda riguardante lo smascheramento di Claire e Gianbattista Ronza da parte di Gianni Sperti, un'altra bufera molto più seria è pronta ad abbattersi sullo show condotto da Maria De Filippi. Striscia la Notizia, infatti, ha mandato in onda un servizio di Max Laudadio e Stefania Petrix, dove Nino Castanotto veniva accusato di essere un truffatore.

La presunta truffa

Nel dettaglio, vi segnaliamo che giovedì 14 febbraio Striscia la notizia ha mandato in onda su Canale 5 un servizio riguardante una presunta truffa in cui sarebbero stati sottratti soldi ai clienti di un'agenzia di viaggi.

Il tutto era stato segnalato da un'ex dipendente dell'agenzia che aveva lavorato nella stessa per più di 18 anni ed avrebbe assistito periodicamente ai presunti atti illeciti. Fino a qui, ovviamente, non ci sarebbe niente di clamoroso dal punto di vista mediatico, soprattutto per quanto riguarda una trasmissione come Striscia che si occupa periodicamente di questo genere di problemi. Ma il titolare dell'agenzia e, pertanto, presunto truffatore è Nino Castanotto, uno dei cavalieri del trono over. Secondo quanto racconta la sua ex impiegata, l'uomo avrebbe trattenuto per sé una parte di denaro che sarebbe invece dovuta andare come rimborso spese ai clienti. Non sarebbe stata soltanto l'ex dipendente a segnalare l'accaduto, ma anche alcuni ex clienti che non avrebbero voluto esporsi, ma sarebbero stati comunque vittima della presunta truffa.

Inoltre Castanotto le dovrebbe, secondo quanto dichiarato dalla donna, circa 40 mila euro per il lavoro che svolgeva all'interno dell'agenzia e che non le avrebbe mai saldato.

Castanotto raggiunto da Max Laudadio

All'interno del servizio sopra citato Max Laudadio, dopo aver ascoltato le testimonianze dell'ex dipendente di Nino e dei clienti, si è voluto recare a Brescia per ascoltare la versione dei fatti del cavaliere del trono over. Adesso Nino Castanotto ha un ristorante. All'inizio è sembrato quasi divertito dall'incursione di ‘Striscia la Notizia', ma quando è stato messo davanti alle accuse della sua ex dipendente si è dimostrato poco disponibile a parlare. Dopo essersi barricato nel suo ristorante, è stato lui stesso a chiamare l'inviato del noto tg satirico spiegando che la donna che ha fatto la segnalazione sarebbe stata querelata da lui diverso tempo fa, mentre gli ex clienti sarebbero stati rimborsati da lui, personalmente.

Nonostante la buona volontà di Nino, gli inviati di Striscia la notizia non hanno creduto del tutto alle sue parole e hanno promesso al pubblico che continueranno a seguire questo caso e non lo abbandoneranno fino a quando tutto ciò non si sarà chiarito.