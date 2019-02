Annuncio

Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni de "Il Paradiso delle Signore", la nota soap Rai che racconta le vicende, gli amori e le passioni che si intrecciano all'interno di un immaginario grande magazzino di Milano. Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che andranno in onda nella settimana che va dall'11 al 15 febbraio su Rai 1. Questa settimana al Paradiso, Clelia sarà soccorsa da un medico dopo aver avuto un crollo nervoso, Tina indagherà sul passato del suo discografico, mentre Riccardo prenderà un'importante decisione sul futuro del bambino che aspetta con Nicoletta e arriverà ai grandi magazzini una nuova affascinante rappresentate che complicherà ulteriormente i rapporti fra Vittorio e Marta.

Leggi anche Il Paradiso delle signore spoiler puntata del 6 febbraio: Riccardo viene assunto allo shop

L'arrivo di Lisa

Le nuove anticipazioni settimanali de "Il Paradiso delle signore" ci suggeriscono che Federico cercherà di trovare il coraggio di rivelare alla madre la verità sulla sua carriera universitaria.

Advertisement

Tina inizierà a prendere lezioni di canto da Sandro Recalcati, non trovandosi molto bene con il nuovo insegnante. Marta e Vittorio continueranno a scontrarsi per la gestione del Paradiso, mentre una rappresentante di biancheria intima, di nome Lisa Conterno, farà il suo arrivo ai grandi magazzini. Tina rischierà di rovinare il suo rapporto con Recalcati, indagando sul passato dell'uomo. Silvia darà la colpa a Roberta per la condotta insoddisfacente di Federico all'università. Al Paradiso, le Veneri entreranno in competizione per chi dovrà diventare il volto principale del catalogo Paradiso Market. Riccardo deciderà di inserire il figlio, che sta aspettando con Nicoletta, nell'asse ereditario della sua famiglia, ma suo padre non sarà d'accordo. Vittorio deciderà di vendere per corrispondenza i prodotti presentati da Lisa, anche se Marta non sarà d'accordo con la sua decisione.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il malore di Clelia

Luciano sarà costretto a chiamare un medico quando Clelia avrà un crollo nervoso al Paradiso, a causa della presenza del suo ex marito, Oscar. Andreina cercherà in tutti i modi di allontanare Umberto da Adelaide, mentre Sandro Recalcati proporrà a Tina di cantare nel corso di una serata organizza al Circolo per il giorno di San Valentino. Nicoletta farà un incontro veramente inaspettato. Oscar rivelerà a Silvia di essere l'ex marito di Clelia. Gabriella rifiuterà di posare in lingerie per il catalogo del Paradiso e Vittorio la sostituirà con Lisa.