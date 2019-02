Annuncio

Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di una delle soap più seguite d'italia, "Tempesta D'amore". La soap tedesca, questa settimana, riserverà a tutti i suoi fan tanti colpi di scena e tante sorprese. Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento agli episodi che andranno in onda dal 17 al 23 febbraio. Questa settimana al centro di tutte le vicende del Furstenhof ci saranno la gelosia crescente di Romy per Jessica, il triangolo formato da Michael, Xenia e Natascha e l'arrivo al Furstenhof del figlio illegittimo di Robert Saalfeld.

Hildegard e Jessica ideano una campagna pubblicitaria

Le nuove anticipazioni di Tempesta D'amore ci segnalano che Michael scoprirà qualcosa di sconvolgente sulle condizioni fisiche di Alicia.

Boris sarà stanco di dover nascondere sempre la sua sessualità al padre e mediterà di raccontargli la verità. Joe raccontare a Tina di avergli mentito. Jessica e Paul cercheranno di immaginare insieme la loro famiglia allargata, non riuscendoci. Xenia e Michael decideranno di andare a fare due passi in montagna, ma Natascha cercherà di impedirglielo. Christoph sarà costretto ad accettare la verità sul conto di Boris. Hildegard e Jessica ideeranno una campagna pubblicitaria per la loro nuova birra, la Burger Brau, ma Alfons non condividerà le loro idee. Xenia cercherà di tranquillizzare Michael dopo che quest'ultimo si sarà arrabbiato nuovamente con Natascha. Christoph deciderà di rivolgersi a Schulz, un tipo poco affidabile, per sistemare i suoi problemi con Boris.

Durante l'organizzazione del concorso per la reginetta della birra, Michael cambierà opinione su Xenia. Paul si renderà conto che Joe è un vero truffatore e gli chiederà di andarsene dal Furstenhof.

L'arrivo del figlio di Robert

Christoph chiederà aiuto ad André per portare a termine i suoi piani, ma le cose per l'albergatore non andranno nel migliore dei modi. Jessica capirà di aver fatto bene a tenere il bambino, quando lo sentirà muoversi dentro di lei per la prima volta. Paul e Boris dovranno affrontare problemi molto più seri di un semplice concorso per la reginetta della birra. Valentina scoprirà all'improvviso di avere un fratellastro, quando ascolterà involontariamente una discussione fra Robert ed Eva.

Romy sarà molto gelosa delle cure che Paul avrà nei confronti di Jessica. Dopo aver cospirato involontariamente con Christoph, Andrè si renderà conto di voler cambiare vita. In hotel, arriverà il figlio di Robert, Joshua Winter, un ragazzo molto attraente ed interessante.