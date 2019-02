Annuncio

Doppio appuntamento in vista per i telespettatori di Uomini e donne nella giornata di oggi 15 febbraio. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, andrà in onda nella fascia pomeridiana a partire dalle ore 14:45 per un episodio dedicato al Trono Classico. Ma non sarà l'unica puntata in quanto questa sera, al termine di Striscia la notizia, sarà possibile seguire anche l'attesissimo speciale dedicato alla scelta di Teresa Langella, di cui tanto si parla da giorni. In attesa di scoprire se la tronista napoletana dichiarerà la sua preferenza per Antonio Moriconi o Andrea Dal Corso, questo pomeriggio i fan potranno invece assistere alle novità sul trono di Luigi Mastroianni, alle prese con la delusione delle sue corteggiatrici Irene e Giorgia, questo dopo la decisione di conoscere meglio Valentina. Non solo, si parlerà ancora di Lorenzo Riccardi, oltre che delle novità relative a Ivan Gonzalez.

Uomini e donne anticipazioni: Luigi conferma l'interesse per Valentina

Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi 15 febbraio ripartono là dove avevamo lasciato la puntata ieri ovvero dallo scontro tra Luigi Mastroianni e le sue corteggiatrici. Irene, che con il tronista ha avuto un duro scontro, continuerà a dirsi delusa e arrabbiata e lo stesso farà Giorgia. Sarà a quel punto che Luigi, come riporterà il video diffuso da Witty Tv, preciserà di essersi sentito subito a proprio agio con Valentina: "Con Valentina non ho avuto difficoltà ad instaurare fin da subito un discorso. Con lei sto bene". A quel punto, Maria chiederà al ragazzo di chiarire a chi ha maggiormente pensato in settimana. Irene interverrà affermando che di certo è stata la rivale l'oggetto dei suoi pensieri.

Sarà lo stesso Luigi a dirle di essersi sbagliata. Ha pensato a lei, anche se l'ha ulteriormente rimproverata per avere rifiutato il confronto, limitandosi a qualche imprecazione contro di lui. Solo allora, la Capuano deciderà di ballare con Luigi. In studio, ci sarà anche un altro ballo che farà discutere: Claudia accetterà l'invito di Andrea Zelletta e, quasi per ripicca, Lorenzo farà la stessa proposta a Giulia. Quest'ultima, comprendendo le ragioni del suo invito, però lo rifiuterà.

Uomini e donne oggi: Ivan deluso da Sonia e Natalia

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne della puntata pomeridiana odierna, Ivan Gonzalez rifiuterà di portare in esterna sia Sonia che Natalia.

Il tronista si dirà deluso per avere trascorso il giorno del suo compleanno da solo: anche se le due corteggiatrici conoscevano l'importante ricorrenza, nessuna di loro ha voluto preparargli una sorpresa. L'unica a mostrare un certo interesse è stata Serena, che gli ha fatto recapitare un regalino attraverso la redazione. Sonia spiegherà di essersi comportata così in quanto lui per tre settimane non l'ha portata in esterna. Come riporta il video di anticipazioni pubblicato da Witty Tv, la corteggiatrice preciserà: "Non volendomi vedere, mi stai mettendo in punizione". Natalia invece si era sentita ferita per alcune parole pronunciate dallo spagnolo, che l'aveva definita immatura, e perciò ha deciso di non organizzare nulla per il suo compleanno. Il confronto con Ivan a quel punto si farà accesso: Natalia minaccerà di andarsene e saluterà tutti, compreso il nuovo tronista Andrea. Sarà proprio lui a evidenziare un chiaro interesse nei suoi confronti e a chiederle di restare.