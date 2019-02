Annuncio

Lo scorso sabato pomeriggio, in occasione del nuovo appuntamento televisivo di 'Amici di Maria De Filippi', la consorte di Maurizio Costanzo ha dedicato uno spazio pubblicitario alla nuova Serie TV di successo prodotta da Mediaset, 'Non mentire', un 'crime psicologico ad alta tensione', così come è stato definito dall'attrice protagonista Greta Scarano durante la sua partecipazione, come ospite, al talent-show di Canale 5. Aspettando la puntata di domenica, sui profili social, ieri 21 febbraio, Mediaset ha ricordato di seguire il prossimo appuntamento con la fiction, 'fidandosi' delle parole di Maria De Filippi pronunciate sabato ad Amici.

Maria De Filippi: 'Una fiction bellissima, che merita di essere seguita'

La prima puntata di 'Non mentire', la nuova serie targata Mediaset, un remake del telefilm britannico 'Liar', sembra aver conquistato pubblico e critica.

La conduttrice Maria De Filippi, ad un giorno dalla messa in onda della prima della serie televisiva, aveva presentato ad 'Amici' l'attrice Greta Scarano, che nella nuova serie di Canale 5 interpreta il ruolo di un'insegnante di nome Laura Nardini, la quale si innamora di un chirurgo di successo e padre di un suo allievo, Andrea Molinari. “Secondo me è una fiction che merita di essere seguita, non spoilero però vi devo dire che è bellissima, tu sei fantastica, bravissima, Preziosi anche. E’ particolarissima, stai fino alla fine sospesa, non capisci…", aveva chiosato la padrona di casa e conduttrice di punta della rete ammiraglia Mediaset.

Ebbene, all'indomani della prima puntata, 'Non mentire' si è aggiudicata la prima serata di ascolti, battendo tutti gli altri programmi competitor, confermando quanto detto dalla De Filippi.

Al momento è possibile guardare in replica la prima puntata della serie sul sito Mediaset Play. La seconda puntata di 'Non mentire' andrà invece in onda il prossimo 24 febbraio.

La trama della serie

Laura Nardini e Andrea Molinari si piacciono al punto di convenire ad un appuntamento serale. Il chirurgo sale a casa dell'insegnante e i due si intrattengono su un divano, concedendosi un drink. All'indomani dell'appuntamento, Laura sostiene di essere però stata violentata da Andrea, il quale vorrebbe rivederla e sostiene di essere completamente innocente. I due protagonisti del film, interpretati da Greta e Alessandro Preziosi, hanno una propria verità da difendere, e solo la Polizia può risalire alla pura verità dei fatti.

L'interprete protagonista di 'Non mentire', Greta Scarano, sarà in onda su Rai 1 a partire dal primo marzo, con il film 'Il nome della Rosa'. Per il momento, non può dirsi improbabile che la Scarano possa figurare in contemporanea su entrambe le reti competitor, Rai e Mediaset.