Oggi 22 febbraio è previsto un doppio appuntamento con il Trono Classico di Uomini e donne. Il primo andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45 e sarà dedicato ai tronisti Ivan Gonzalez, Andrea Zelletta, Luigi Mastroianni e Angela Nasti. Il secondo, attesissimo dai fan del programma, sarà trasmesso in prima serata e ufficializzerà la scelta di Lorenzo Riccardi, 'conteso' da Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Concentrandoci sulla tradizionale puntata pomeridiana, essa concederà ampio spazio al trono di Ivan Gonzalez, che tenterà di recuperare il terreno perduto con Natalia (a sua volta uscita con Andrea). Sarà poi la volta di Luigi che, ormai giunto al termine del suo percorso, deciderà di proseguire con due sole corteggiatrici in vista del weekend che dovrà trascorrere in villa.

Uomini e donne anticipazioni: il regalo di Ivan a Natalia

Il portale Witty Tv ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne della puntata pomeridiana di oggi 22 febbraio, riferita alla registrazione effettuata lo scorso 7 febbraio. Stando a quanto si evince dalle immagini, Ivan non sarà disposto a perdere Natalia, nonostante la precedente uscita di lei con Andrea. Per questo la raggiungerà in hotel, portandole un peluche per farsi perdonare. Quindi le dirà: "Mi manchi. Posso essere un cret**o agli occhi di tutti quanti ma preferisco esserlo con te". Verrà inoltre mostrata l'esterna con Sonia, alla quale lo spagnolo rivelerà: "Mi fai ragionare in modo diverso delle altre". Eppure, la reazione di quest'ultima non si farà attendere dopo avere visto il tentativo di Ivan di recuperare il terreno perduto con Natalia (alla quale regalerà anche una rosa). La corteggiatrice sarà molto arrabbiata dallo studio e deciderà di auto-eliminarsi. Lo stesso, poco dopo, farà anche Silvia.

Trono Classico oggi: Giorgia se ne va

Le anticipazioni di Uomini e donne sono particolarmente 'succose', soprattutto per quanto riguarda il trono di Luigi Mastroianni. Si partirà dalla conclusione di Giorgia che, dopo la precedente registrazione, ha riflettuto sul suo percorso all'interno del programma. Anche se in passato il tronista era apparso davvero interessato, lei dichiarerà: "Ci vuole un motivo per continuare a lottare". Esprimerà quindi la sua decisione di eliminarsi e Luigi non la fermerà, proseguendo il suo percorso con le sole Irene e Valentina (le ragazze che porterà in villa). Per quanto riguarda l'esterna con Valentina, ci sarà una cena romantica, al termine della quale il tronista deciderà di accompagnarla in albergo.

Al momento del saluto tenterà di baciarla ma, come già accaduto nel precedente incontro, lei si tirerà indietro. Vedendo tali immagini, Irene comprenderà le ragioni della freddezza di Luigi durante la loro esterna. Lei, infatti, lo aveva raggiunto pochi minuti dopo la fine dell'appuntamento con Valentina. La discussione proseguirà in studio dove Irene si dirà convinta che la rivale non sia interessata in modo sincero al tronista, motivo per il quale lei rifiuta il bacio. La sua tesi verrà confermata anche da Tina Cipollari, secondo la quale l'atteggiamento da "santarellina" non rispecchia il comportamento della vita di tutti i giorni. Mastroianni, dal canto suo, ammetterà che la nuova arrivata lo fa davvero "sentire un uomo".