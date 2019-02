Annuncio

Annuncio

Nuovo appuntamento dedicato alla famosa telenovela spagnola “Una Vita” scritta dall'autrice Aurora Guerra, che da anni appassiona il pubblico con intrighi, passioni, e colpi di scena. Come abbiamo già avuto modo di anticiparvi negli articoli precedenti, nelle puntate che andranno in onda sulla rete LA 1 TVE la settimana prossima, le trame dello sceneggiato daranno inizio alla quarta stagione, che segnerà un salto temporale di dieci anni in avanti. Per fortuna oltre all'ingresso di dieci nuovi attori, è confermata la presenza della malvagia Ursula Dicenta, che per non chiedere nuovamente l’elemosina per strada, tornerà a svolgere lo stesso mestiere del passato, ovvero la governante, ma questa volta dovrà sottostare agli ordini di un bambino.

Annuncio

Inoltre grazie alle anticipazioni presenti sul sito “Culture en serie” si evince che l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso non sarà lo stesso di sempre, dopo la perdita della moglie Celia. Purtroppo per il momento non è stato specificato se la madre adottiva di Tano morirà, oppure uscirà soltanto di scena.

Una Vita: arriva la famiglia Pasamar e il clan Dominguez

Il 1 marzo 2019 nella narrazione della soap opera, precisamente nell'episodio iberico numero 961, si verificherà un salto temporale di dieci anni. Le avventure quindi saranno ambientate nel 1913, ed è possibile sapere in anteprima quali cambiamenti ci saranno tramite le immagini che sono state pubblicate sul web. Per iniziare, la storica pasticceria che apparteneva a Juliana e Victor Ferrero, cioè La Deliciosa, verrà sostituita dal ristorante Siglo XX gestito dalla famiglia Pasamar, formata dalla madre Felicia (Susana Sotelo) e dai figli Emilio (Jose Pastor) e Camino (Aria Bedmar).

Annuncio

Tra i nuovi volti ci sarà anche il clan Dominguez che si stabilirà nella vecchia casa dei Palacios: si tratta di Mari Belli (Maria Gracia), Josè (Manuel Bandera), Cinta (Aroa Rodriguez) e della domestica Arantxa (Gurutze Beitia).

Ruoli dei new entry e dei vecchi personaggi

Come già anticipato, presto la telenovela subirà dei cambiamenti, che segneranno l’uscita e l’entrata in scena di molti personaggi. Ovviamente le new entry porteranno con loro dei segreti, e delle novità. I Pasamar ad esempio pur dimostrando ai cittadini di essere delle persone molto raffinate, nasconderanno il motivo che l’ha costretti a trasferirsi fuori città. La vedova Felicia, in pochissimo tempo farà amicizia con i compaesani, ma soprattutto si rivelerà essere amante dei pettegolezzi come Susana.

Annuncio

Emilio, il figlio maggiore di Felicia, si prenderà una cotta per la consanguinea dei Dominguez.

Camino, la figlia di Felicia, invece sarà molto timida per qualcosa che ha segnato la sua vita, ma nonostante ciò, non negherà il suo aiuto a nessuno. Per quanto riguarda i vecchi protagonisti, Lolita Casado e Antonito Palacios essendo ormai sposati, diventeranno i proprietari dell'emporio Cabrahigo Dream. Di Leonor Hildago (Alba Brunet), al momento non c’è nessuna traccia, ma potrebbe aver lasciato Acacias 38 con Inigo (Xoan Forneas) e Flora Cervera (Alejandra Lorenzo). Nel cast ritroveremo ancora, Rosina Rubio (Sandra Marchena), il consorte Liberto Seler (Jorge Pobes), Samuel Alday (Juan Gareda) in compagnia di una nuova fiamma, una giovane donna sensuale chiamata Genoveva (Clara Garrido), Ramon Palacios (Juanma Navas), Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro), Carmen (Maria Blanco) che ritornerà al servizio degli Alday, e per finire Casilda Escolano (Marita Zafra).

Tuttavia, è bene precisare che l’ex moglie di Jaime Alday, diventerà l’istruttrice e governante del piccolo Matteo (Adrian Hernandez), figlio di Lucia. Felipe non avendo più al suo fianco la moglie Celia (Ines Candela), rovinerà la sua carriera cadendo nella lussuria. Servante (David Muro) e Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros) gestiranno la pensione “Buona notte”, dove un tempo sorgeva la vecchia sartoria di Susana. Per finire farà ritorno in paese l’ex sacerdote Telmo, che dopo aver dimostrato la sua innocenza, sarà intenzionato a tornare tra le braccia di Lucia.