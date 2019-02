Annuncio

Dopo essere andato in onda eccezionalmente in diretta una settimana fa, lo speciale di Amici 18 è tornato alle origini: venerdì 22 febbraio è stata registrata la puntata che sarà trasmessa su Canale 5 il giorno dopo. "Vicolo delle News" è stato il primo a raccontare cosa è successo in studio poche ore fa: il ballerino di latino Umberto ha ottenuto il pass per il serale, il tenore Alberto ancora no, nonostante fosse primo nella classifica di gradimento stilata dal pubblico con il televoto.

Umberto passa al serale anche grazie ai compagni

Venerdì 22 febbraio è stata registrata la puntata di Amici 18 che andrà in onda domani sabato 23: le primissime anticipazioni che sono trapelate dallo studio, fanno sapere che anche questa settimana un allievo è riuscito ad approdare al serale.

Il blog "Vicolo delle News" ha rivelato che la doppia sfida a squadre che c'è stata poco fa, ha visto la vittoria una volta di "Atene" e un'altra di "Sparta", ma solo uno dei ragazzi ha potuto sostenere l'esame per passare alla fase successiva del programma.

L'unico talento che ha superato la media del 9, è Umberto Gaudino: la somma dei voti che il ballerino di latino americano ha avuto dai professori era di 8,2, ma con il punto in più che gli hanno regalato i suoi compagni per regolamento, ha ottenuto il punteggio minimo per potersi esibire davanti ad una giuria di esperti.

Tutti e tre gli insegnanti di danza che sono stati chiamati a valutare il talento del giovane, lo hanno considerato idoneo al serale, perciò anche lui ha ottenuto la maglia verde che gli garantisce di partecipare almeno alla prima puntata in prime time della trasmissione di Canale 5.

A differenza di quello che è successo sette giorni fa con Alessandro Casillo, durante la registrazione di Amici del 22 febbraio l'allievo che il pubblico ha messo al primo posto nella classifica di gradimento, non ha potuto affrontare l'esame per l'accesso al serale: il tenore Alberto, infatti, è stato premiato solo con un'esibizione per il gradino più alto del podio che gli ha regalato la gente da casa.

Tre ballerini e due cantanti nel cast del serale di Amici 18

Umberto Gaudino è il quinto allievo ad approdare al serale della diciottesima edizione di Amici; nelle scorse settimane, infatti, altri suoi 4 colleghi hanno ottenuto il pass per la fase successiva del talent da una giuria formata da tre esperti di canto o di ballo.

Per il momento, il cast della trasmissione che dovrebbe debuttare su Canale 5 tra la fine di marzo e l'inizio di aprile è composto da: le cantanti Tish e Giordana e i ballerini Rafael, Vincenzo e Umberto.

Ancora non si sa quanti sono i posti a disposizione nelle squadre che si sfideranno nel prime time, così come non si conosce l'identità degli artisti che ricopriranno il ruolo di coach dei "Bianchi" e dei "Blu".