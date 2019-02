Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore spagnolo Carlos Serrano. L'uomo, infatti, deciderà di aiutare Raimundo a scacciare Julieta e Saul dalla Villa.

Il Segreto, anticipazioni: Raimundo contro Julieta e Saul

Julieta e Saul torneranno a far parlare di loro nelle prossime puntate de Il Segreto, in onda tra qualche settimana su Canale 5. La coppia, infatti, sarà obbligata ad abbandonare la Casona dopo l'ordine di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra). Tutto inizierà quando il vecchio locandiere organizzerà un piano insieme a Gonzalo (Jordi Coll) e Maria (Loreto Mauleon) per sbarazzarsi per sempre di Fernando Mesia.

Annuncio

A tal proposito il marito di Donna Francisca (Maria Bouzas) sospetterà di Saul e la Uriarte quando inizieranno ad indagare sui rapporti tra l'ex sacerdote e Fernando. Il padre di Emilia, a questo punto, non avrà altra scelta che buttare fuori i due giovani, accusandoli di essere due adulteri in quanto Julieta (Claudia Galan) è ancora sposata con Prudencio (Jose Milan). Infine l'Ortega farà una proposta che lascerà senza parole la moglie.

Il Segreto: Fernando aiuta Raimundo a liberarsi di Julieta e Saul

Dalle trame delle puntate de Il Segreto, in onda tra qualche settimana su Canale 5, si apprende che Prudencio comunicherà alla coppia di trattenersi alla Villla, in quanto ha deciso di concederle l'annullamento del matrimonio.

Annuncio

I migliori video del giorno

Inoltre l'Ortega pretenderà che la ragazza rimanga alla Villa in quanto teme di passare da zimbello davanti al popolo di Puente Viejo. Ma Julieta disobbedirà agli ordini di Raimundo, che di conseguenza diventerà sempre più arrogante nei suoi confronti. Per tale ragione la Uriarte non capirà perché il vecchio locandiere abbia cambiato il suo atteggiamento nei suoi confronti.

Il Mesia, nel frattempo, sarà contento della presunta crisi coniugale tra Maria e Gonzalo, tanto da iniziare a pensare che alla Villa abitino troppe persone. Per questo motivo userà delle importanti conoscenze per velocizzare l'annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota affinché Julieta e Saul trovino un'altra abitazione.

Annuncio

Infine Prudencio comunicherà la decisione di Fernando e di Raimundo a due giovani sebbene con rammarico. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni lo sveleranno.