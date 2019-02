Annuncio

E’ in arrivo un clamoroso colpo di scena nei prossimi episodi italiani della soap opera “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Gli spoiler annunciano che dopo il ricovero dell’arcigno colonnello Arturo Valverde, si riavvicineranno due personaggi che hanno lottato tanto per il loro amore. Si tratta di Simon Gayarre (Jordi Coll) ed Elvira (Laura Rozalen), che mentre si troveranno in ospedale non riusciranno a trattenersi scambiandosi per l’ennesima volta un bacio, senza sapere di essere stati spiati da Adela.

Una Vita: Elvira bacia Victor, Arturo finisce in ospedale

Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse in Italia tra qualche mese, ci dicono che Elvira Valverde metterà in una brutta situazione Victor Ferrero per far ingelosire Simon.

La figlia del colonnello Arturo, dopo aver appreso che Maria Luisa è in crisi con il fidanzato perché non ha intenzione di trasferirsi a Parigi, si avvicinerà al pasticciere. Purtroppo Ursula non appena vedrà Elvira tra le braccia del proprietario de La Deliciosa avviserà immediatamente Arturo. Quest’ultimo quando verrà a conoscenza che Ferrero ha disonorato la sua consanguinea, lo sfiderà ad un pericoloso duello. Il pasticciere pur essendo consapevole di poter rischiare la vita affrontando il padre della Valverde, non si tirerà indietro. A quel punto Victor prenderà delle lezioni da Simon e Liberto per farsi trovare preparato allo scontro con Arturo. A gran sorpresa il combattimento tra quest’ultimo e il Ferrero avrà un esito inaspettato: purtroppo ad avere la peggio sarà il colonnello, al tal punto che verrà trasportato d’urgenza in ospedale con delle pessime condizioni di salute.

Adela scopre l’infedeltà del marito, la Valverde viene assalita dai sensi di colpa

Elvira non appena verrà a sapere che la situazione per suo padre è davvero grave, capirà che è la persona più importante della sua vita. Successivamente il Gayarre dimostrerà di non aver dimenticato la sua ex fidanzata, dato che nel corso di un pomeriggio le darà un bacio appassionato dopo averla consolata. Il figlio di Susana, non essendosi accorto di essere stato spiato da Adela, darà sfogo alla passione con Elvira. L’ex suora dopo aver appreso l’infedeltà del marito fingerà di non aver visto nulla, mentre la Valverde farà un passo indietro. In particolare la figlia di Arturo inviterà Simon a rispettare la consorte, precisando che la loro storia d’amore non è destinata ad avere un futuro.

Nonostante ciò, il Gayarre non si adeguerà alla volontà della Valverde, anche grazie ad Adela che gli darà il consenso per starle vicino. Per finire Elvira continuerà a pensarla allo stesso modo, dato che verrà assalita dai sensi di colpa per aver commesso delle brutte azioni per riavere Simon tutto per sé.