Nella serata tra giovedì 7 e l'8 febbraio, è avvenuta l'attesa messa in onda della terza diretta consecutiva del Festival della Canzone Italiana, che ha visto la cantante Ornella Vanoni presentarsi sul palco del Teatro Ariston della riviere ligure, nelle vesti di valletta d'eccezione. Insieme a Virginia Raffaele, la Vanoni ha presentato al Festival il brano di Patty Pravo e Briga, gli artist con i quali la Vanoni si è intrattenuta nel backstage, dove si è infranto il regolamento e non solo. Sul web circolano da diverse ore le immagini di un bacio saffico, avuto tra Patty Pravo e Ornella Vanoni, dopo aver lasciato la scena agli altri artisti che concorrono alla vittoria del Festival. Nella serata delle collaborazioni, Patty Pravo e Briga canteranno con Giovanni Caccamo.

Ornella Vanoni, tra gag esilarante e il gesto che infrange il regolamento di Sanremo

La terza diretta consecutiva del Festival della Canzone italiana è stata segnata dalla partecipazione di Ornella Vanoni a Sanremo 2019, nelle vesti di valletta dell'evento musicale: nello specifico, la cantante dalla fulva chioma ha presentato, insieme a Virginia Raggi, il duo formato da Patty Pravo e Briga, i quali concorrono al Festival con il brano 'Un po' come la vita'. Prima di introdurre sul palco del Teatro Ariston della riviera ligure, la Vanoni era diventata protagonista di una gag esilarante, nella quale la cantante ha dichiarato di essere a Sanremo 'gratis'. Dopo aver vestito i panni di intrattenitrice del Festival di Sanremo 2019, la cantante ha prima salutato la sua amica Patty in diretta televisiva, e poi si è intrattenuta nel backstage della gara, in compagnia della Pravo e di Briga.

Ornella Vanoni avrebbe infranto le regole previste nel regolamento del Festival, in quanto secondo lo stesso è proibito che gli ospiti della gara abbiano delle relazioni con i cantanti concorrenti del Festival, che possano influenzare le preferenze del pubblico. ''Patty non me la presenti?'', ha chiosato Briga alla Pravo, una domanda a cui è seguita quella di Ornella Vanoni ''E lui chi è?''; Patty Pravo ha presentato Briga alla sua amica di lunga data, dichiarando ''è Briga, un brigante''. Nel backstage del Festival della canzone italiana, le due artiste e amiche, Ornella Vanoni e Patty Pravo, si sono lasciate andare in un bacio, le cui immagini nelle ultime ore spopolano in rete.

Il conflitto d'interessi di cui sarebbe reo Claudio Baglioni

Nel corso di questa settimana, Striscia La Notizia aveva trasmesso diversi filmati sul presunto 'conflitto d'interessi' di cui sarebbe stato responsabile Claudio Baglioni nella fase di selezioni dei brani ammessi alla gara: secondo il regolamento di Sanremo, il direttore artistico non può avere relazioni parallele con gli artisti in gara, e a Sanremo 2019 sarebbero 11 gli artisti che sarebbero stati beneficiati dalla collaborazione con l'agenzia 'Friends & Partners', l'agenzia per la quale lavora Claudio Baglioni.

La voce sul presunto conflitto d'interessi a Sanremo veniva divulgata da Striscia prima della divulgazione dell'affaire Patty Pravo e Ornella Vanoni nato ieri sera.

Nella serata di oggi, 8 febbraio, i cantanti Patty Pravo e Briga si esibiranno insieme a Giovanni Caccamo.