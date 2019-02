Annuncio

Le trame della soap opera iberica “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo, riesce sempre ad emozionare il pubblico. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, ci dicono che dopo l’ennesima uscita di scena di Gonzalo Castro, giungerà una bruttissima notizia ai Castaneda. Raimundo Ulloa dopo aver rassicurato il nipote Matias sull'improvvisa scomparsa dei genitori adottivi Emilia e Alfonso, apprenderà che la situazione è davvero allarmante. Maria verrà a conoscenza insieme al nonno, precisamente attraverso una missiva, che i due ex locandieri si trovano in pericolo.

Il Segreto: Gonzalo lascia Puente Viejo, Maria preoccupata per i genitori

Come vi abbiamo raccontato negli articoli precedenti incentrati su questo sceneggiato, nei prossimi episodi italiani Gonzalo Castro dopo aver inscenato il falso decesso di Francisca Montenegro, si adeguerà alla volontà di Fernando.

L’ex sacerdote invece di portare al termine la sua vendetta contro il Mesia, accetterà su richiesta dello stesso di lasciare Puente Viejo in modo definitivo in cambio di due milioni di pesetas. Purtroppo così facendo, il nipote di Raimundo abbandonerà anche la moglie Maria Castaneda, senza darle nessuna spiegazione. Quest'ultima rimarrà sconvolta quando verrà a conoscenza della partenza del marito grazie a Fernando, ma sarà all'oscuro della verità. In particolare, il figlio del defunto Olmo farà credere alla sua ex moglie che il Castro ha deciso di rifarsi una nuova vita senza di lei. A quel punto la figlioccia di Francisca preciserà al Mesia di non voler sapere per nessun motivo in quale luogo si trova il marito.

Inoltre Maria avrà un importante problema da risolvere, dato che sarà preoccupata per non aver ricevuto nessuna notizia dai suoi genitori da quando si sono trasferiti in Francia.

L'Ulloa mente a Matias, Emilia e Alfonso hanno bisogno di aiuto

Successivamente l’Ulloa per impedire a Matias di indagare sulla strana sparizione di Emilia e Alfonso, gli farà credere che Gonzalo si è allontanato dal quartiere iberico proprio per rintracciare i due ex locandieri. Il marito di Marcela non crederà alla versione del nonno, e il suo sospetto verrà confermato in una conversazione tra Raimundo e Maria. Nello specifico il marito della Montenegro dirà alla nipote che presto Matias scoprirà che gli ha mentito.

Intanto Fernando per dimostrare a Maria di essere cambiato, si recherà a Madrid dopo averle promesso che farà di tutto per ritrovare i suoi genitori. Per finire la Castaneda e il nonno apprenderanno di non essersi sbagliati tramite una lettera, ovvero che Emilia e Alfonso hanno bisogno del loro aiuto.