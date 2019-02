Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni riguardanti la popolare soap opera di origini iberiche “Il Segreto”, scritta da Aurora Guerra. La prossima settimana i telespettatori italiani assisteranno a dei nuovi colpi di scena. Gli spoiler rivelano che Fulgencio Montenegro vorrebbe uccidere Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa. L’insegnante Adela, invece, dopo aver superato una difficile operazione chirurgica, apprenderà che potrebbe morire da un momento all’altro.

Il Segreto: Antolina contro Elsa, il ritrovamento del cadavere di Basilio

Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019, Marcela e Consuelo rimarranno senza parole quando Antolina parlerà male di Elsa.

Intanto, Julieta dirà a Prudencio che Fernando potrebbe aver scoperto i suoi imbrogli. Dopo il ritrovamento del cadavere di Basilio, il sergente Meliton chiederà delle spiegazioni a Carmelo e Severo. Il Mesia non sarà favorevole alla terribile intenzione di Fulgencio, ovvero quella di mettere fine all’esistenza di Raimundo e Francisca. La moglie di Matias non crederà alle scuse di Antolina, nel giustificare il suo scorretto comportamento avuto nei confronti della Laguna. Quest’ultima riuscirà a stare in compagnia di Isaac, grazie alla complicità di Consuelo. Prima di essere dimessa dall’ospedale, Adela riceverà una sconvolgente notizia. Purtroppo la maestra apprenderà dal dottor Iglesias di poter perdere la vita da un momento all’altro, per colpa di una pallottola che è rimasta incastrata in una zona delicata del suo cervello. Marcela esprimerà il suo pensiero ad Antolina circa il suo imminente matrimonio con il Guerrero.

Adela rischia di morire, Fulgencio vuole uccidere Francisca e Raimundo

Elsa sarà convinta che Isaac sia venuto a conoscenza della morte di sua madre tramite Antolina. Inoltre, la Laguna sospetterà anche che la sua ex domestica abbia avuto una 'tresca' clandestina con il suo defunto fratello Jesus. Adela chiederà al dottor Iglesias di nascondere a suo marito il suo grave stato di salute, mentre Elsa rimarrà senza parole non appena suo padre Amancio, che considerava morto, si presenterà alla locanda dei Castaneda. Don Berengario si preoccuperà per la scomparsa improvvisa di Magdalena. Successivamente Julieta consiglierà al suo amato Saul di non uscire ancora allo scoperto, perché in questo modo potranno scoprire meglio dove sono finiti la Montenegro e l’Ulloa.

Antolina comunicherà ad Amancio che presto convolerà a nozze con il Guerrero, con l’intento di far soffrire Elsa. Purtroppo il perfido Fulgencio non rinuncerà a portare al termine la sua vendetta verso la cugina Francisca, per il male che le ha procurato in passato. Per finire il Laguna 'Senior', dopo aver parlato con Antolina, inviterà la figlia a fare ritorno nel loro paese. Nessuna traccia a Puente Viejo di Magdalena.