L’appassionante soap opera di origini iberiche Il Segreto è sempre caratterizzata da avvenimenti che lasciano con il fiato sospeso. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche mese svelano che la giornalista Irene Campuzano, dopo aver iniziato a svolgere un lavoro che non le darà nessuna soddisfazione, finirà per far sospettare il marito della sua fedeltà. In particolare Severo Santacruz, già alle prese con parecchi problemi, avrà il timore che la sua amata abbia intrapreso una relazione clandestina con Anacleto Totana.

Il Segreto: Severo ha dei problemi finanziari, Irene accetta la proposta di Anacleto

Negli articoli precedenti vi abbiamo raccontato che Severo Santacruz si troverà nei guai nei prossimi episodi italiani.

Dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco di Irene Campuzano, il latifondista avrà dei problemi finanziari a causa di un fallimentare progetto imprenditoriale. Dopo aver perso tutte le sue aziende l’amico di Carmelo investirà il denaro che aveva messo da parte per acquistare le terre di Las Lagunas. Ben presto il padre del piccolo Carmelito sarà afflitto da nuove preoccupazioni. Nello specifico Severo verrà a conoscenza che coloro che vivono nelle proprietà appena acquistate hanno perso la vita a causa di una misteriosa malattia. Dopo aver condotto delle indagini con l’aiuto del Leal e di Saul il marito di Irene apprenderà che a contaminare le sue terre è stato un uomo senza scrupoli chiamato Eustaquio Molero.

Quest'ultimo è diventato ricco grazie ai lavori pericolosi che vengono effettuati nelle miniere. Anche per la Campuzano non sarà un bel periodo dato che per aiutare il marito a superare i problemi economici deciderà di accettare una proposta di Anacleto Totana.

La Campuzano si confida con Adela, il Santacruz dubita della moglie

La giornalista, per riuscire nel suo intento, preparerà diversi articoli basati sulle usanze e costumi dei quartieri situati vicino a Puente Viejo ma non potrà firmarli. Anacleto sarà disposto di assumere Irene nella sua rivista, ma pretenderà di essere l’autore degli articoli scritti dalla stessa in cambio di un bel po' di peseta. Irene, dopo aver iniziato la collaborazione, metterà al corrente della sua nuova occupazione lavorativa soltanto Adela.

La situazione si complicherà quando il Santacruz, vedrà Anacleto sfiorare la mano della sua amata. Inizialmente l’imprenditore fingerà di non aver visto nulla, ma poi rivelerà al Leal di avere il sospetto che sua moglie l’abbia tradito con il nuovo datore di lavoro. Severo continuerà a dubitare della sua dolce metà anche quando la diretta interessata lo rassicurerà dicendogli che il Totana firma gli articoli al posto suo. A quel punto il latifondista deciderà di chiarire i suoi timori chiedendo anche il parere ad Adela. Quest’ultima, a differenza del marito Carmelo, riuscirà a far cambiare idea al latifondista dicendogli che Irene ha deciso di lavorare per Anacleto per risollevare la famiglia.