Questa sera, a partire dalle 21.30 va in onda la prima puntata dello speciale Uomini e Donne, con la scelta di Teresa Langella. Dal sito di Witty tv, sono apparse le prime anticipazioni su quello che ci aspetterà in prima serata. Tanti i vip presenti nella villa per la festa di fidanzamento della tronista tra cui: Alessandro Borghese, Tina Cipollari, Valeria Marini, Giulia De Lellis e alcune ex-coppie del salotto di Maria De Filippi. La tronista napoletana è arrivata al round finale con i corteggiatori Andrea Del Corso e Antonio Moriconi, ma solo uno sarà il prescelto e potrà godersi della festa nella villa. Come su quale corteggiatore ricadrà la scelta di Teresa? E cosa rispondere l'uomo? Per saperlo bisogna seguire il programma in diretta tv su canale 5, in streaming oppure qui su Blasting News.

La prossima settimana, invece, sarà la volta di Lorenzo Riccardi.

Uomini e Donne - speciale La scelta - DIRETTA

21.35 Parte la prima puntata del serale di Uomini e Donne. Un filmato ripercorre l'arrivo di Teresa nella villa e l'ispezione degli interni. Il primo ragazzo a raggiungere la tronista è Antonio. A seguire arriva Andrea. L'attesa è lunga e il corteggiatore si presenta con un mazzo di rose rosse.