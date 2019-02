Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole dal 18 al 22 febbraio svelano che lo stato psicologico di Fernando avrà un tracollo, mentre Fe abbandonerà Puente Viejo. Infine Prudencio aiuterà Saul ad indagare sulla scomparsa dei Molero.

Il Segreto, trame spagnole: Severo sta male

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Maria scoprirà che Donna Francisca ed il Mesia hanno ricattato Roberto, senza riuscirci. Isaac, intanto, sarà diviso tra l'amore di Elsa e la sua sposa: a proposito avvertirà la furba biondina di non farsi illusioni, in quanto il suo cuore appartiene alla Laguna.

Il dottor Alvaro, invece, inaugurerà il suo ambulatorio, dove Severo avrà un malore.

Saul, intanto, si alleerà con Prudencio per scoprire che fine hanno fatto Eustaquio e Lamberto Molero. Alla Villa, la matrona non muoverà un dito per aiutare Fe a fuggire da Puente Viejo, mentre Carmelo, ormai alle strette, confiderà ad Irene di aver posto fine alla vita dei Molero insieme a Don Berengario. Infine il capomastro chiederà alla matrona di aiutare Fe a fuggire dal borgo iberico, in cambio della sua totale fedeltà.

Il Segreto: la salute mentale di Fernando comincia a vacillare

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, in onda in Spagna a fine febbraio, si apprende che Raimundo si arrabbierà tantissimo con la moglie, in quanto ha provato a ricattare il cubano.

D'altro canto, Francisca accetterà il patto di Mauricio, tanto da preparare la partenza della simpatica rossa il giorno seguente. Alla Villa, Fernando accuserà dei seri problemi mentali dopo aver scoperto che Maria lascerà la Spagna con Roberto.

Il cattivo degli Ortega, invece, abbandonerà la tenuta della Montenegro per aiutare suo fratello a scoprire cos'è successo realmente a Julieta: a proposito, il ragazzo confessarà a Saul che ha udito una strana conversazione tra Don Berengario e Don Anselmo a riguardo dell'Uriarte. Per tale ragione l'uomo chiederà spiegazioni al sindaco e Don Berengario, i quali si chiuderanno dietro un muro di omertà. Il prelato, a questo punto, chiederà a Julieta di raccontare la verità prima che sia troppo tardi.

Una confessione che sarà spiata dal marito, tanto da decidere di affrontarla a muro duro. Peccato che la sua intenzione venga fermata dall'arrivo del fratello minore di Lamberto che comincerà ad offendere la Uriarte in mezzo agli abitanti di Puente Viejo. Infine Raimundo sarà testimone dell'addio tra Mauricio e Fe.