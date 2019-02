Annuncio

Annuncio

Arriva finalmente su Rai 1 uno dei film più attesi dell'ultima stagione televisiva, "Io sono Mia". La pellicola, infatti, verrà trasmessa in prima serata su Rai 1 martedì 12 febbraio dopo essere stata proiettata nei cinema di tutta Italia dal 14 al 16 gennaio di quest'anno. Il film "Io sono mia", racconta la vita privata e artistica di una delle cantautrici più famose e talentuose del panorama musicale italiano, Mia Martini, morta suicida all'età di 48 anni.

Anticipazioni di 'Io sono Mia"

Le anticipazioni del film "Io sono mia" ci segnalano che la vita della cantautrice Mia Martini verrà raccontata in questo lungometraggio, dedicato alla sua vita e alla sua arte, sotto forma di flashback. La pellicola, infatti, avrà inizio quando una Mia Martini già famosa, si siederà di fronte ad un giornalista per concedergli una lunga intervista sulla sua vita, i suoi amori e i suoi alti e bassi.

Annuncio

In questi modo i telespettatori avranno modo di vedere in pillole la vita di questa grande cantautrice che seppe regalare al mondo canzoni graffianti e meravigliose, ma che decise di salutarlo troppo presto a causa di una lunga depressione dovuta alla solitudine. Nel film, infatti, verranno mostrati i primi passi di Mia nel mondo della musica, il successo, la gloria, ma anche la grande tristezza provata dalla cantante quando i suoi amici le voltarono le spalle a causa delle voci poco carine che erano state sparse su di lei e sulla presunta sfortuna che portasse. Il suo corpo privo di vita fu ritrovato nel 1995, nella sua casa: si avanzarono le ipotesi dei suicidio.

Cast e musica

Ad interpretare Mia Martini, nel film basato sulla sua vita, ci sarà la bravissima Serena Rossi, conosciuta al grande pubblico per aver fatto parte per tanti anni del talentuoso cast della soap opera "Un posto al sole".

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel ruolo di Loredana Bertè invece ci sarà Dajana Roncione, mentre in quelli di Sandra troveremo Lucia Mascino e in quelli di Alberigo Crocetta ci sarà Antonio Gherardi. Gli altri attori che faranno parte del cast di "Io sono Mia" ci saranno Daniele Mariani (Toni), Corrado Invernizi (Charles Aznavour), Gioia Spaziani (Salvina), Duccio Camerini (Giuseppe), Francesca Turrini (la manager di Mia), Fabrizio Coniglio (Roberto Galanti), Maurizio Lastrico (Andrea) e Edoardo Pesce (Franco Califano) e Simone Gandolfo (caporedattore). Da non dimenticare che la colonna sonora del film sarà composta, ovviamente, da tutte le più belle canzoni di Mia Martini.