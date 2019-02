Annuncio

Soleil Anastasia Sorgé, conosciuta per la sua precedente esperienza televisiva a Uomini e Donne, è una nuova concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Sbarcata in Honduras con il fratello della famosa showgirl argentina Belen, Jeremias Rodriguez, la ragazza ha già creato scalpore nello studio del Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi. L'ex corteggiatrice, ed ex fidanzata di Luca Onestini, ha espresso apprezzamenti su Stefano Bettarini, complimenti e frecciatine che hanno trovato la pronta reazione della fidanzata dell'ex inviato dell'Isola dei famosi, Nicoletta Larini.

Gossip Isola dei famosi 2019: Soleil Sorgé 'punta' Stefano Bettarini

E' una rivelazione inaspettata quella che Soleil ha rilasciato prima dello sbarco in Honduras.

La giovanissima modella si è "dichiarata" interessata all'ex marito di Simona Ventura, ma così facendo Soleil ha provocato la reazione di Nicoletta Larini che, come ben sappiamo, è l'attuale compagna di Stefano. La coppia ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, che ha visto alla conduzione proprio la Ventura. Come già è noto a gran parte del pubblico che ha seguito il reality show, la Larini è molto gelosa del 'suo' Bettarini. Ricordiamo, infatti, che Nicoletta ha richiesto il falò di confronto a Stefano a distanza di circa una settimana dall'inizio della loro avventura di coppia sull'isola delle tentazioni.

Le confessioni di Soleil sul conto di Stefano non sono state ovviamente gradite da Nicoletta.

La Sorgé ha infatti professato il proprio interesse nei confronti dell'uomo dichiarando, inoltre, di essere propensa a cominciare insieme a lui una nuova "avventura". Ebbene si, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne desidererebbe divertirsi insieme a Bettarini e quale fosse la sua idea di divertimento non è dato saperlo con certezza

Soleil Sorgé su Bettarini: dichiarazioni inaspettate

"Stefano è carino, non credo molto alla sua storia con la ragazza con cui è uscito da Temptation Island e quindi potrebbe essere uno stimolo, un qualcuno con cui potrei divertirmi con così, quelle cose che succedono sull'isola". Sono state queste le parole di Soleil nei confronti dell'ex inviato dell'Isola dei famosi.

A rispondere, con una risposta secca, è stata la Larini, la quale ha pubblicamente dichiarato: "Io so quanto amore c'è tra noi due quindi niente e nessuno sarà in grado di dividerci.

Mi dispiace per lei ma se ne renderà conto", ha tranquillamente risposto Nicoletta. Non ci resta che aspettare cosa succederà nel corso di questa edizione dell'Isola dei famosi 2019.