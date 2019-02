Annuncio

Teresa De Santis, che è il direttore di Rai 1, ha parlato del destino de Il Paradiso delle signore, la fiction in costume che tutti i pomeriggi va in onda sulla prima rete Rai. Il suo prosieguo, infatti, è incerto a causa degli altri costi di produzione. Intanto apprendiamo che Il Paradiso si è arricchito di un nuovo personaggio. Parliamo di Michele Cesari, l'ex Tommaso di Un posto al sole.

Destino incerto per Il paradiso delle Signore

Nell'autunno dello scorso anno Rai 1 iniziò un esperimento: quello di offrire una soap nella fascia pomeridiana dopo il programma della Balivo. Così la scelta cadde su Il Paradiso delle signore. Inizialmente i fan della versione serale pensavano di ritrovare tutti i vecchi personaggi ma ciò non è accaduto.

Poi, però, i nuovi amori, le nuove famiglie ed i nuovi intrighi hanno fatto breccia nel loro cuore tanto che la fiction è partita con un'audience del 10% fino a toccare punte del 15%. La scommessa è stata quindi vinta per cui i fan erano certi di una quarta stagione che invece non è affatto certa.

Il Paradiso delle Signore come rivela la De Santis, direttore di Rai 1, è un prodotto che è partito con un'audience bassa per poi migliorare. Il problema è che la fiction è un ottimo prodotto ma molto costoso per cui l'azienda sta valutando un eventuale prosieguo. Per scongiurare la chiusura della fiction, comunque, giorni fa è stato fatto un sit-in di protesta sotto gli uffici della Rai di Roma al quale hanno partecipato sia gli attori che i lavoratori.

È stata anche lanciata una petizione online per salvare la Serie TV. In ogni caso vi comunichiamo che Il Paradiso continuerà ad essere girato fino alla fine del mese di marzo e quindi la messa in onda andrà avanti fino a maggio.

È arrivato Michele Cesari

Ne Il Paradiso delle Signore è arrivato Michele Cesari, l'ex interprete di Tommaso Sartori in Un posto al sole. L'attore presta il suo volto a Cesare Diamante, un medico che cercherà di fare breccia nel cuore di Nicoletta Cattaneo. La donna sarà lusingata dalla attenzioni del giovane ma allo stesso tempo avrà paura di rivelargli di essere incinta. Riccardo, intanto, cercherà in ogni modo di riconquistare l'amata e le anticipazioni ci rivelano che la dolce Cattaneo rifletterà a lungo su quanto siano diversi i due uomini che la corteggiano.

Gli spoiler non ci svelano chi Nicoletta sceglierà ma quel che è certo è che la presenza del nuovo arrivato metterà a dura prova tutti i buoni propositi di Riccardo di recuperare il rapporto con l'amore della sua vita.