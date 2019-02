Annuncio

Prosegue senza sosta la marcia trionfale della fiction targata Rai, "Che Dio ci aiuti". La quinta stagione della Serie TV con Elena Sofia Ricci, infatti, è riuscita a conquistare, episodio dopo episodio, un'ampia fetta di pubblico che le ha saputo regalare ottimi risultati di ascolti e di share. Giovedì 14 febbraio andrà in onda in primetime su Rai 1 la quinta puntata dove Suor Angela dovrà confrontarsi con un medico in ospedale e Nico perderà improvvisamente la vista. Se per caso non avete avuto la possibilità di vedere i nuovi episodi in diretta su Rai sappiate che potrete sempre rivederne le repliche sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica della quinta puntata

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della quinta puntata di "Che Dio ci aiuti" sarà trasmessa in televisione su Rai Premium, domenica 17 febbraio alle ore 21.20.

Per chi invece non ama vedere le serie tv in televisione ma preferisce guardarle sul pc a qualsiasi orario del giorno, suggeriamo di cercare la replica della serie con Elena Sofia Ricci sul sito on demand Rai Play. Tale sito, infatti, contiene un vasto catalogo online dove è presente un'intera sezione dedicata a Che Dio ci aiuti con tutte le puntate già trasmesse e tante clip di approfondimento su cast e making of della fiction. Vi ricordiamo che tutti i video presenti su Rai Play si possono visualizzare anche dai dispositivi mobili, scaricando un'applicazione gratuita, presente sul sito stesso.

Anticipazioni della quinta puntata

Le anticipazioni della quinta puntata di "Che Dio ci aiuti" ci segnalano che Suor Angela avrà qualche difficoltà a relazionarsi in ospedale con uno dei medici presenti nella struttura.

Valentina riuscirà a ritrovare la sua gioia di vivere grazie ad una bambina di nome, Eugenia, ricoverata in ospedale. Ginevra e Nico discuteranno molto mentre l'avvocato si avvicinerà a Maria. Nel frattempo, Azzurra non saprà come rivelare ad Athos il segreto che custodisce gelosamente da tanti anni. Emma ritornerà al convento.

Le anticipazioni dell'episodio 10 "Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare" invece ci suggeriscono che Suor Angela scoprirà il segreto di una coppia di amici di Gabriele. Azzurra cercherà di trovare un modo per rivelare ad Emma il nome del suo vero padre. Nico perderà la vista e troverà conforto nelle cure amorevoli di Ginevra. La cecità improvvisa di Nico, porterà Maria ad allontanarsi da lui.

Valentina deciderà di suonare la chitarra per Eugenia, grazie al supporto di Gabriele e Suor Angela.