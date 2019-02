Annuncio

Dopo il debutto di ieri sera, si pensa già alla seconda serata del Festival di Sanremo 2019, in onda questa sera 6 febbraio in prime time a partire dalle 20:50 circa su Raiuno. Un secondo appuntamento che avrà dei ritmi meno serrati rispetto a quelli della serata d'esordio, dato che stasera saranno soltanto 12 gli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston per portare in scena il loro brano. Non mancheranno poi i super-ospiti in questo secondo appuntamento e uno di questi sarà Marco Mengoni.

Sanremo 2019, scaletta e ospiti della seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2019 rivelano, come detto, che saranno soltanto 12 gli artisti che questa sera si esibiranno sul palco dell'Ariston per riproporre al pubblico il loro brano inedito.

Anche questa sera ci sarà il televoto e al termine della serata verrà stilata una classifica di gradimento da parte del pubblico da casa. Nella terza serata di giovedì 7 febbraio, invece, toccherà agli altri 12 artisti Big mettersi in gioco sul palco dell'Ariston per far riascoltare al pubblico il loro brano.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa seconda serata di Sanremo 2019, le anticipazioni ufficiali rivelano che stasera saranno un bel po' gli artisti che saliranno sul palco dell'Ariston. Uno di questi sarà Marco Mengoni, che vedremo esibirsi sulle note del suo ultimo brano 'Hola', il quale ha scalato le classifiche di vendita in Italia.

Poi ancora tra gli ospiti del 69° Festival di Sanremo di questa sera segnaliamo anche la presenza di Fiorella Mannoia, una delle signore della musica italiana.

Occhi puntati anche su Riccardo Cocciante, che torna all'Ariston a distanza di anni dalla sua ultima apparizione. Ci sarà anche uno spazio dedicato alla comicità con la presenza di Pio e Amedeo: il duo pugliese che ne combinerà di ogni colore sul palco.

Stasera il ritorno di Michelle Hunziker al Festival di Sanremo

Le anticipazioni di Sanremo, inoltre, rivelano che ci sarà anche un graditissimo ritorno: dopo aver visto Pierfrancesco Favino nella prima serata, comunichiamo che questa sera sul palco del Festival tornerà Michelle Hunziker. Annunciata anche la presenza dell'attrice Laura Chiatti e inoltre verrà consegnato da parte di Claudio Baglioni il "Premio alla Carriera" a Pino Daniele.

La seconda serata di Sanremo 2019 si potrà seguire in diretta televisiva su Raiuno ma anche in streaming online accedendo al sito web RaiPlay.it